В Подмосковье продолжается программа переподготовки «Герои Подмосковья»

31 октября 2025, 15:36

оригинал Фото: istockphoto / Anna_Anikina

В Московской области реализуется образовательная программа «Герои Подмосковья», направленная на профессиональную переподготовку участников боевых действий и развитие их управленческих навыков. Проект открывает возможность получить новые знания и построить карьеру в государственной или корпоративной сфере.





Принять участие могут действующие или бывшие военнослужащие, имеющие высшее образование государственного образца или признанный иностранный диплом. Наличие регистрации в Подмосковье не является обязательным условием.



Полковник запаса Александр Манаенко, один из участников программы, в беседе с РИАМО отметил, что обучение требует серьёзного подхода и ответственности. По его словам, наставники и преподаватели помогают слушателям сосредоточиться на цели и не терять мотивацию.

«Порядок преподнесения информации впечатляет, то что она разносторонняя, с разными формами взаимодействия, отлично закрепляет в сознании необходимую информацию», — поделился впечатлениями Манаенко.