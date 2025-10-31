В Подмосковье продолжается программа переподготовки «Герои Подмосковья»
В Московской области реализуется образовательная программа «Герои Подмосковья», направленная на профессиональную переподготовку участников боевых действий и развитие их управленческих навыков. Проект открывает возможность получить новые знания и построить карьеру в государственной или корпоративной сфере.
Принять участие могут действующие или бывшие военнослужащие, имеющие высшее образование государственного образца или признанный иностранный диплом. Наличие регистрации в Подмосковье не является обязательным условием.
Полковник запаса Александр Манаенко, один из участников программы, в беседе с РИАМО отметил, что обучение требует серьёзного подхода и ответственности. По его словам, наставники и преподаватели помогают слушателям сосредоточиться на цели и не терять мотивацию.
«Порядок преподнесения информации впечатляет, то что она разносторонняя, с разными формами взаимодействия, отлично закрепляет в сознании необходимую информацию», — поделился впечатлениями Манаенко.Чтобы принять участие в программе, необходимо подать заявку на официальном сайте, написать эссе, пройти тестирование и собеседование. Лучшие кандидаты смогут пройти обучение и стажировку в органах власти региона.