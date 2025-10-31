На Украине раскрыли детали подготовки мирного плана

31 октября 2025, 13:39

Ермак заявил, что Украина и её союзники создают единый мирный план

Фото: iStock/Oleksandr Tkachenko

Украина совместно с международными партнёрами создаёт единый план мирного урегулирования конфликта с Россией. Об этом заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, слова которого передают украинские СМИ.