На Украине раскрыли детали подготовки мирного плана
Украина совместно с международными партнёрами создаёт единый план мирного урегулирования конфликта с Россией. Об этом заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, слова которого передают украинские СМИ.
Политик отметил, что в СМИ распространяются сообщения о том, что США, Евросоюз, Украина и отдельные страны разрабатывают разные, не зависящие друг от друга, планы. По его словам, это не так.
Ермак добавил, что Владимир Зеленский, европейские лидеры и глава США Дональд Трамп согласны, что любые переговоры должны начинаться с прекращения огня по текущей линии фронта.
Ранее, в августе, президент США во время встречи с Владимиром Путиным заявил, что мирное соглашение по Украине можно согласовать и реализовать без немедленного прекращения огня. Он подчеркнул, что хотел бы остановки боевых действий, однако признал, что это может быть невыгодно с стратегической точки зрения.
Читайте также: