Кнутов ответил, почему ВСУ не сдаются в плен в Покровске
Боевики ВСУ на Покровском направлении не идут на сдачу в плен из страха перед собственными заградотрядами.
Об этом заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, на солдат действует ряд киевских мер: они осознают, что заградотряды могут направить на них дроны, а в случае обмена их ждёт незавидная судьба — в любом случае есть риск гибели.
При сдаче оружия нет надежды на какие‑то выплаты семьям, а тех, кто попадёт в российский плен и затем вернётся, Украина будет судить. Минимальная перспектива — служба в подразделениях типа штрафбатов.
Кнутов считает, что Киев выстроил достаточно жёсткую систему давления и на военнослужащих, и на их родственников.
