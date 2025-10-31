Кнутов ответил, почему ВСУ не сдаются в плен в Покровске

31 октября 2025, 14:34

Кнутов: ВСУ боятся заградотрядов и не сдаются в плен

Фото: istockphoto/Olena_Z

Боевики ВСУ на Покровском направлении не идут на сдачу в плен из страха перед собственными заградотрядами.