В Подмосковье продолжается программа переподготовки «Герои Подмосковья»

07 ноября 2025, 16:20

оригинал Фото: istockphoto / Anna_Anikina

В Московской области реализуется региональный проект «Герои Подмосковья», направленный на профессиональную переподготовку участников боевых действий и развитие их управленческих компетенций. Программа помогает ветеранам освоить новую специальность и начать карьеру в органах власти или корпоративном секторе.





Одним из ключевых преимуществ инициативы являются стажировки на ведущих предприятиях, в органах государственной и муниципальной власти. Это дает возможность участникам применить полученные знания на практике, наладить профессиональные контакты и определиться с дальнейшим карьерным направлением.



Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что проект открывает для ветеранов новые перспективы.



«Мы запустили "Герои Подмосковья", чтобы бойцы, проявившие отвагу и мужество, могли реализовать себя и на гражданке», — сказал он.