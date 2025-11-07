В Подмосковье продолжается программа переподготовки «Герои Подмосковья»
В Московской области реализуется региональный проект «Герои Подмосковья», направленный на профессиональную переподготовку участников боевых действий и развитие их управленческих компетенций. Программа помогает ветеранам освоить новую специальность и начать карьеру в органах власти или корпоративном секторе.
Одним из ключевых преимуществ инициативы являются стажировки на ведущих предприятиях, в органах государственной и муниципальной власти. Это дает возможность участникам применить полученные знания на практике, наладить профессиональные контакты и определиться с дальнейшим карьерным направлением.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что проект открывает для ветеранов новые перспективы.
«Мы запустили "Герои Подмосковья", чтобы бойцы, проявившие отвагу и мужество, могли реализовать себя и на гражданке», — сказал он.Для участия необходимо зарегистрироваться на официальном сайте, написать эссе, выполнить тестовое задание и пройти собеседование. Лучшие кандидаты смогут пройти обучение и стажировку в структурах региона.