В Подмосковье продолжается программа переподготовки «Герои Подмосковья»

оригинал Фото: istockphoto / Anna_Anikina

В Московской области реализуется региональный проект «Герои Подмосковья», направленный на профессиональную переподготовку участников боевых действий и развитие их управленческих компетенций. Программа помогает ветеранам освоить новую специальность и начать карьеру в органах власти или корпоративном секторе.



Одним из ключевых преимуществ инициативы являются стажировки на ведущих предприятиях, в органах государственной и муниципальной власти. Это дает возможность участникам применить полученные знания на практике, наладить профессиональные контакты и определиться с дальнейшим карьерным направлением.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что проект открывает для ветеранов новые перспективы.

«Мы запустили "Герои Подмосковья", чтобы бойцы, проявившие отвагу и мужество, могли реализовать себя и на гражданке», — сказал он.
Для участия необходимо зарегистрироваться на официальном сайте, написать эссе, выполнить тестовое задание и пройти собеседование. Лучшие кандидаты смогут пройти обучение и стажировку в структурах региона.
Дайана Хусинова

