Достижения.рф

«Свидетелей лучше убирать»: Стало известно, кто может избавиться от Зеленского

Депутат Чепа: MI6 может убрать Зеленского как неугодного и обвинить в этом РФ
Владимир Зеленский (Фото: www.kremlin.ru)

Депутат Госдумы Алексей Чепа допустил возможность устранения Владимира Зеленского британской разведкой MI6. По мнению парламентария, спецслужбы Великобритании могут провести операцию под чужим флагом, чтобы затем возложить ответственность на Россию.



В беседе с «NEWS.ru» Чепа заявил, что MI6 часто устраняет людей, которые становятся британским властям не нужны, и пытается вину переложить на спецслужбы других государств.

Парламентарий выразил уверенность, что Зеленского сделают ответственным за провалы Запада в конфликте.

«Запад спишет на Зеленского свои неудачи. Если ему кажется, что он украл много денег, и он этим будет этим пользоваться, это как раз-таки ещё больший риск [для Запада], таких свидетелей лучше убирать. Я не сомневаюсь нисколько, что Зеленского именно устранят, так всё и закончится», — высказался политик.
Чепа отметил, что разочарование в лидере киевского режима со стороны его западных кураторов сейчас только нарастает.
Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0