«Свидетелей лучше убирать»: Стало известно, кто может избавиться от Зеленского
Депутат Чепа: MI6 может убрать Зеленского как неугодного и обвинить в этом РФ
Депутат Госдумы Алексей Чепа допустил возможность устранения Владимира Зеленского британской разведкой MI6. По мнению парламентария, спецслужбы Великобритании могут провести операцию под чужим флагом, чтобы затем возложить ответственность на Россию.
В беседе с «NEWS.ru» Чепа заявил, что MI6 часто устраняет людей, которые становятся британским властям не нужны, и пытается вину переложить на спецслужбы других государств.
Парламентарий выразил уверенность, что Зеленского сделают ответственным за провалы Запада в конфликте.
«Запад спишет на Зеленского свои неудачи. Если ему кажется, что он украл много денег, и он этим будет этим пользоваться, это как раз-таки ещё больший риск [для Запада], таких свидетелей лучше убирать. Я не сомневаюсь нисколько, что Зеленского именно устранят, так всё и закончится», — высказался политик.Чепа отметил, что разочарование в лидере киевского режима со стороны его западных кураторов сейчас только нарастает.