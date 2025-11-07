07 ноября 2025, 13:41

Депутат Чепа: MI6 может убрать Зеленского как неугодного и обвинить в этом РФ

Владимир Зеленский (Фото: www.kremlin.ru)

Депутат Госдумы Алексей Чепа допустил возможность устранения Владимира Зеленского британской разведкой MI6. По мнению парламентария, спецслужбы Великобритании могут провести операцию под чужим флагом, чтобы затем возложить ответственность на Россию.





В беседе с «NEWS.ru» Чепа заявил, что MI6 часто устраняет людей, которые становятся британским властям не нужны, и пытается вину переложить на спецслужбы других государств.



Парламентарий выразил уверенность, что Зеленского сделают ответственным за провалы Запада в конфликте.

«Запад спишет на Зеленского свои неудачи. Если ему кажется, что он украл много денег, и он этим будет этим пользоваться, это как раз-таки ещё больший риск [для Запада], таких свидетелей лучше убирать. Я не сомневаюсь нисколько, что Зеленского именно устранят, так всё и закончится», — высказался политик.

