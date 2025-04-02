В Подмосковье пройдёт акция «Сдай макулатуру – спаси дерево!»

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области
С 14 апреля по 18 мая 2025 года в Московской области пройдёт традиционная акция «Сдай макулатуру — спаси дерево!». Она организована в рамках проекта «Подари дерево» при поддержке Министерства экологии и Министерства образования региона.
Марафон проходит в 50 регионах России, и жители Московской области часто принимают в нём активное участие.
Для участия в акции необходимо собрать более 500 килограммов макулатуры и оставить заявку на сайте. Макулатура должна быть сложена в плотные связки без пластиковых и металлических элементов. Ее будут вывозить Ииз каждого городского округа будет проходить согласно расписанию.
Все участники получат благодарности и экобаллы, которые можно потратить на призы или перевести на нужды СВО.
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«Осенью прошлого года в рамках акции было собрано и передано в переработку более 72 тонн макулатуры, что эквивалентно 1200 спасенным деревьям. Мы приглашаем жителей области, особенно молодых людей, учащихся образовательных учреждений, работников офисов принять участие в новом этапе экомарафона», — подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.
Для участия в акции необходимо собрать более 500 килограммов макулатуры и оставить заявку на сайте. Макулатура должна быть сложена в плотные связки без пластиковых и металлических элементов. Ее будут вывозить Ииз каждого городского округа будет проходить согласно расписанию.
Все участники получат благодарности и экобаллы, которые можно потратить на призы или перевести на нужды СВО.
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Дайана Хусинова