В Подмосковье пройдёт акция «Сдай макулатуру – спаси дерево!»

«Осенью прошлого года в рамках акции было собрано и передано в переработку более 72 тонн макулатуры, что эквивалентно 1200 спасенным деревьям. Мы приглашаем жителей области, особенно молодых людей, учащихся образовательных учреждений, работников офисов принять участие в новом этапе экомарафона», — подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.