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В Подмосковье пройдёт акция «Сдай макулатуру – спаси дерево!»

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

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С 14 апреля по 18 мая 2025 года в Московской области пройдёт традиционная акция «Сдай макулатуру — спаси дерево!». Она организована в рамках проекта «Подари дерево» при поддержке Министерства экологии и Министерства образования региона.
Марафон проходит в 50 регионах России, и жители Московской области часто принимают в нём активное участие.

«Осенью прошлого года в рамках акции было собрано и передано в переработку более 72 тонн макулатуры, что эквивалентно 1200 спасенным деревьям. Мы приглашаем жителей области, особенно молодых людей, учащихся образовательных учреждений, работников офисов принять участие в новом этапе экомарафона», — подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Для участия в акции необходимо собрать более 500 килограммов макулатуры и оставить заявку на сайте. Макулатура должна быть сложена в плотные связки без пластиковых и металлических элементов. Ее будут вывозить Ииз каждого городского округа будет проходить согласно расписанию.

Все участники получат благодарности и экобаллы, которые можно потратить на призы или перевести на нужды СВО.

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Формирование котла под Торецком, тактические успехи ВС РФ по линии соприкосновения: последние новости СВО на 2 апреля
02 апреля 2025, 10:22

Фото: iStock/Olena Bartienieva

ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».

Ночная атака беспилотников


По информации Министерства обороны РФ, в течение минувшей ночи силами противовоздушной обороны были успешно ликвидированы и перехвачены 93 украинских беспилотных летательных аппарата в Ростовской, Белгородской и Курской областях. В Курской области было сбито 87 беспилотников. Ещё четыре БПЛА были уничтожены в Ростовской области. Два украинских — в небе над Белгородской областью.

Врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, в результате атаки украинских беспилотников в Таганроге был введён режим чрезвычайной ситуации. Из дома, пострадавшего от удара, было эвакуировано 85 человек. По предварительной оценке экспертов, несущие конструкции здания не получили повреждений.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн доложил, что в результате атаки на город Курск были зафиксированы повреждения жилого здания в центральной части города. В связи с этим было принято решение о временной эвакуации 60 человек, проживающих в подъезде, на период проведения работ по очистке территории от обломков.

Курская область


В Курском приграничье неизменно идут изматывающие бои с ВСУ. В Суджанском районе основным очагом боевых столкновений остаётся село Гуево, которое почти полностью освобождено от украинских военных. ВСУ отчаянно сопротивляются, используя каждое здание как укрытие, но российские войска неуклонно продвигаются вперёд, применяя комбинированные атаки с использованием артиллерии, авиации и штурмовых подразделений.

Населённые пункты Горналь и Олешня по-прежнему частично находятся под контролем Вооружённых сил Украины, но российские военные уже приблизились к окраинам Олешни, завершив зачистку прилегающих лесных территорий. В районе Горналя наблюдается постоянная ротация и перемещение живой силы противника, что говорит о его стремлении удержать позиции.

Покровское направление


На линии фронта от Удачного до Лысовки противник занял оборонительную позицию, укрепляя свои рубежи. Главные столкновения переместились в южном направлении, в район Котляровки и Богдановки.

В этом районе российские войска действуют крупными соединениями, в то время как противник усиливает свои позиции, пытаясь вступить в бой на встречных направлениях. В Преображенке российские штурмовые отряды почти полностью вытеснили противника из населённого пункта и теперь проводят операцию по его полному освобождению.

Алаудинов: боевики ВСУ атаковали эвакуационную группу «Ахмата»
Алаудинов: боевики ВСУ атаковали эвакуационную группу «Ахмата»

Купянское направление


В этом районе развернулись боевые действия за контроль над селом Кондрашовка: подразделения российской армии начали наступление на окраины населённого пункта. Захват и удержание населённого пункта Кондрашовка, а также контроль над железнодорожной веткой, расположенной в двух километрах к западу от него, создадут серьёзные трудности для обеспечения войск ВСУ в Купянске.

В северной части фронта российские военные укрепляют позиции в районе Красного Первого и атакуют позиции противника в Каменке. Если удастся объединить три плацдарма на западном берегу реки Оскол, это позволит создать угрозу для тыла не только в районе Купянска, но и в направлении Харькова.

Торецкое направление


В районе Торецка российские штурмовые подразделения завершают операцию по освобождению северной части города и перенаправляют свои усилия на западные районы. В районе Валентиновки противник оказывает ожесточённое сопротивление, в связи с чем ВС РФ вынуждены искать альтернативные пути продвижения.

Имеются предположения, что российские войска могут предпринять попытку взять Валентиновку в кольцо с двух сторон: с запада и с востока. В итоге будет сформирован котёл в районе населённого пункта Сухая Балка.

Лиманское направление


На данном участке фронта российские войска продолжают продвигаться к западу от реки Жеребец, уделяя особое внимание районам сёл Новое и Катериновка. Основная задача — объединить Макеевский и Ивановский плацдармы в единый укреплённый рубеж. ВС РФ продолжают успешно продвигаться в направлении Катериновки и Нового. Также есть информация о том, что российские военные закрепились в районе Новолюбовки. Эти успехи способствуют укреплению позиций российских войск в этом районе.

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Украинские военные пытаются перейти на сторону РФ под видом гражданского населения
Снайпер Руль: ВСУ под видом гражданских пытаются перейти на сторону РФ
02 апреля 2025, 09:58

Фото: iStock/Olena_Z

Украинские военнослужащие под видом гражданского населения пытаются перейти на сторону России. Об этом рассказал снайпер 40-й бригады морской пехоты с позывным «Руль», передает РИА Новости.
«Специально документы уничтожаются, и люди (солдаты ВСУ — ред.) переодеваются в гражданскую одежду, пытаются сдаться как гражданское население. Но это очень быстро все вскрывается, на самом деле. В течение нескольких часов», — рассказал боец.

По его словам, быстро становится ясно, что перед тобой стоит замаскированный украинский военнослужащий.

Он отметил, что российские штурмовики обращают особенное внимание на взрослых мужчин без документов среди гражданского населения при освобождении территорий.

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Минувшей ночью над регионами РФ сбили 93 украинских БПЛА
МО РФ: 93 БПЛА ВСУ сбили над российскими регионами минувшей ночью
02 апреля 2025, 07:38

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Минувшей ночью российские системы ПВО сбили над российскими регионами 93 украинских беспилотника. Об этом утром 2 апреля сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 93 украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Отмечается, что 87 вражеских беспилотников сбили в Курской области. Еще четыре уничтожили в Ростовской области и два — в Белгородской.

В ночь на 2 апреля врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что при атаке дронов ВСУ поврежден многоквартирный дом в центре Курска. По предварительным данным, пострадавших нет.

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В зоне СВО сформирован штурмовой отряд из экс-бойцов ЧВК «Вагнер»
Военкор Яремчук: в зоне СВО появился штурмовой отряд из числа экс-вагнеровцев
02 апреля 2025, 07:28

Фото: iStock/zim286

В зоне СВО сформирован новый штурмовой отряд «Русь», который состоит из бывших бойцов ЧВК «Вагнер». Об этом сообщил российский военкор Александр Яремчук в своем Telegram-канале со ссылкой на публикацию нового подразделения.
Отмечается, что группа военнослужащих преобразовалась в полноценное отдельное штурмовое подразделение.

«Мы теперь являемся полноценным отдельным штурмовым отрядом. Наше подразделение не стоит на месте. Мы работаем, растем и развиваемся. Большая часть личного состава и управления — это опытные сотрудники ЧВК "Вагнер"», — говорится в сообщении.

В связи с этим в подразделение продолжается набор добровольцев.

Ранее сообщалось, что ВС РФ перехватили инициативу в Краснояружском районе Белгородской области и полностью контролируют ситуацию, несмотря на высокую активность ВСУ. Пути снабжения и отхода украинских военных заблокированы, живая сила и техника противника уничтожается артиллерией и дронами.

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#вс рф
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С начала года ВСУ лишились 2,5 тысячи танков и более 10 тысяч БПЛА
02 апреля 2025, 06:36

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

С начала 2025 года украинская армия лишилась почти 2,5 тысячи танков и других бронемашин, а также свыше 10 тысяч БПЛА. Об этом сообщает РИА Новости.
«С 1 января по 1 апреля 2025 года Украина потеряла 2 495 танков и других боевых бронированных машин, десять самолетов, 10 200 беспилотников, 11 зенитных ракетных комплексов, 29 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 032 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3 887 единиц специальной военной автомобильной техники», — посчитали в агентстве основываясь на данных Минобороны РФ.

Если говорить про личный состав, то с начала года украинские войска потеряли почти 140 тысяч человек. За весь 2025 год ВСУ лишились свыше полумиллиона военнослужащих.

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