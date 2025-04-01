В Московской области дан старт экологической акции «Сдай шины на «Мегабак»

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области
Каждый автовладелец с 1 апреля может присоединиться к подмосковной экологической акции по сбору шин. Об этом сообщили в пресс-службе Минчистоты Московской области, организовавшего акцию.
Как пояснили в ведомстве, отправленные на свалку автомобильные покрышки могут разлагаться до 100 лет, нанося вред окружающей среде. А при их сжигании в атмосферу выбрасываются токсичные вещества.
В этом году погода позволила приступить к смене резины немного раньше.
Чтобы стать участником акции, нужно привезти старые шины в один из пунктов приёма «Мегабак», сделать креативное фото с ними и опубликовать в соцсети ВКонтакте с хештегом #сдалшинынаМегабак.
После завершения акции жюри выберет самые оригинальные фотографии. Победители получат сертификаты на новые шины.
Приз за первое место составит 20 тыс. рублей, за второе – 15 тыс. рублей, за третье место – 10 тыс. рублей.
Акция продлится до 11 мая.
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В этом году погода позволила приступить к смене резины немного раньше.
«Уже фиксируем на контейнерных площадках региона случаи сброса шин. Акция каждый сезон позволяет минимизировать число навалов и приобщает жителей к экономике замкнутого цикла. Так, осенью в регионе собрали свыше 870 тонн шин. В этом сезоне надеемся увеличить этот объём», – поделился планами зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.Автопокрышки измельчают в резиновую крошку, которую затем используют для создания покрытий на детских и спортивных площадках, добавляют в асфальтобетонные смеси для покрытия дорог.
Чтобы стать участником акции, нужно привезти старые шины в один из пунктов приёма «Мегабак», сделать креативное фото с ними и опубликовать в соцсети ВКонтакте с хештегом #сдалшинынаМегабак.
После завершения акции жюри выберет самые оригинальные фотографии. Победители получат сертификаты на новые шины.
Приз за первое место составит 20 тыс. рублей, за второе – 15 тыс. рублей, за третье место – 10 тыс. рублей.
Акция продлится до 11 мая.
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Лора Луганская