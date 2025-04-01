Жителей Подмосковья предостерегли от неправильной утилизации кассовых чеков

Фото: iStock / Goroda
Каждый день жители Подмосковья, сделав покупки в заведениях общепита и магазинах, получают кассовые чеки. Однако их нельзя утилизировать так же просто, как обычную бумагу, предупредили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Бумагу для факсов и чеков изготавливают из термобумаги. Из-за сложности этого материала чеки становятся непригодными для переработки вместе с другой макулатурой. Если термобумагу принимают в качестве макулатуры, есть риск загрязнения опасными токсинами другой целлюлозной продукции», – рассказали в ведомстве.Опасный состав чековой ленты – главная причина того, что её нужно утилизировать на специализированных площадках в рамках экологических акций, в экоцентрах или на экомобилях.
При этом, как отметили в Минчистоты, сдавать нужно сухие, желательно не смятые, сложенные в стопку чеки.
В министерстве обратили внимание на то, что многие крупные магазины и компании сейчас отказываются от бумажных чеков, заменяя их электронными.
Читайте также:
В Московской области дан старт экологической акции «Сдай шины на «Мегабак»
В Подмосковье за месяц проведут газовое техобслуживание в 205 тыс. квартир
В Подмосковье за месяц от вандальных надписей очистили около 100 фасадов домов
Лора Луганская