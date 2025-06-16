В Подмосковье пройдёт Единый день приёмов участников СВО на тему медобеспечения

16 июня 2025, 16:19

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Члены «Единой России» проведут в Подмосковье Единый день приёмов участников спецоперации и членов их семей по вопросам медицинского обеспечения. Для этого 20 июня будут работать все приёмные региональной ЕР и 53 местных общественных приёмных, сообщили в пресс-службе регионального отделения политической партии.







«Цель наших тематических приёмов – вовремя оказать содействие в прохождении реабилитации, помочь адаптироваться к мирной жизни. В Московской области работают три современных центра – «Ясенки» в Подольске, «Протэкс-центр» в Коломне и центр им. Мещерякова в Сергиевом Посаде для тех, кто потерял зрение или слух. Там помощь в реабилитации уже получили свыше 1 тыс. бойцов», – рассказала руководитель региональной общественной приёмной «Единой России», депутат Госдумы Алла Полякова.