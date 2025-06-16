В городском округе Серпухов прошел День благотворительности «Белый Цветок»

16 июня 2025, 09:45

Видео: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

В Серпухове прошёл День Благотворительности «Белый цветок» — праздник с глубокими историческими корнями и возрождённый 20 лет назад, сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Мероприятие было организовано Подольской епархией и Серпуховским благочинием при поддержке администрации городского округа. Цель акции — сбор средств на помощь детям с тяжёлыми заболеваниями. В этом году вырученные средства направят на приобретение специализированного питания для болеющих детей, проживающих в Серпухове.



Праздник получил своё название от символа белого цветка, который в прежние времена служил знаком участия в благотворительности. Внести посильный вклад могли все желающие — независимо от суммы пожертвования. Гостям мероприятия предлагалось приобрести игрушки, посетить мастер-классы с открытой стоимостью, а также сделать пожертвование через QR-код.





«На протяжении всей истории благотворительности подчеркивалась ценность каждого, даже самого скромного пожертвования. Эта идея находит отражение и в религиозных текстах, в частности, в Евангелии. Вспомним притчу о бедной вдове, пожертвовавшей всего две лепты — монеты, казалось бы, незначительные. Однако Господь принял этот дар как величайшую жертву, ибо вдова отдала все, что у нее было», — подчеркнул иерей Дионисий Коськин.

День «Белого цветка» подтверждает, что даже небольшой вклад, сделанный от сердца, способен изменить чью-то жизнь.