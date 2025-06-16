Семьи военных из Можайска посетили премьеру фильма «Артек. Сквозь столетия»
Семьи участников спецоперации из Можайского муниципального округа посетили премьерный показ фильма «Артек. Сквозь столетия». Главные герои этой картины оказываются в прошлом, рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
Одна из эпох – период Отечественной войны 1812 года. Съёмки эпизодов картины проходили на территории музея-заповедника «Бородинское поле». В фильме узнаются виды Можайского округа. В съёмках приняли участие также реконструкторы эпохи Наполеоновских войн.
«Мне очень понравился фильм, и Бородино я узнала! Вот бы ещё к нам приехали что-нибудь снимать», – поделилась впечатлениями юная жительница Можайского округа Василиса.Среди зрителей были дети, жёны и родители участников СВО, а также социальный координатор государственного фонда «Защитники Отечества» Галина Аксёнова.
«Вместе с главой и администрацией Можайского округа стараемся регулярно организовывать поездки для семей. Это способствует объединению – все общаются, делятся эмоциями. Это хорошо», – сказала Аксёнова.Во время премьеры ребята смогли пообщаться и сфотографироваться с актёрами, а у некоторых можайцев взяли интервью как у первых зрителей.
Посмотреть ленту «Артек. Сквозь столетия» уже можно в кинотеатрах.