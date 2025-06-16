Семьи военных из Можайска посетили премьеру фильма «Артек. Сквозь столетия»

16 июня 2025, 14:34

оригинал Фото: пресс-служба администрации Можайского м. о.

Семьи участников спецоперации из Можайского муниципального округа посетили премьерный показ фильма «Артек. Сквозь столетия». Главные герои этой картины оказываются в прошлом, рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.





Одна из эпох – период Отечественной войны 1812 года. Съёмки эпизодов картины проходили на территории музея-заповедника «Бородинское поле». В фильме узнаются виды Можайского округа. В съёмках приняли участие также реконструкторы эпохи Наполеоновских войн.

«Мне очень понравился фильм, и Бородино я узнала! Вот бы ещё к нам приехали что-нибудь снимать», – поделилась впечатлениями юная жительница Можайского округа Василиса.

Фото: пресс-служба администрации Можайского м. о.



«Вместе с главой и администрацией Можайского округа стараемся регулярно организовывать поездки для семей. Это способствует объединению – все общаются, делятся эмоциями. Это хорошо», – сказала Аксёнова.