В Подмосковье рассказали, какие меры поддержки доступны контрактникам ВС РФ
В Московской области для граждан, проходящих военную службу по контракту в Вооружённых силах Российской Федерации, а также их родственников действует развернутая система социальной поддержки. В общей сложности она включает 75 различных мер, при этом 32 из них предоставляются исключительно на региональном уровне.
Наряду с федеральными выплатами и единовременными денежными пособиями военнослужащие по контракту имеют право на дополнительные меры социальной защиты. Для иностранных граждан, поступивших на контрактную службу, предусмотрена возможность оформления гражданства Российской Федерации по упрощённой процедуре.
Отдельный блок мер поддержки адресован ветеранам боевых действий. Они могут бесплатно пользоваться социальными услугами, а также проходить лечение и восстановление в трёх профильных реабилитационных центрах, расположенных на территории Московской области. Подробная информация обо всех действующих льготах опубликована на сайте уполномоченного по правам человека в Подмосковье, а также в специальном навигаторе регионального портала государственных услуг.
Социальные меры распространяются и на семьи военнослужащих. Им оказывается помощь в трудоустройстве, детям предоставляется бесплатное питание в образовательных организациях, а также право на первоочередное зачисление в детские сады. Помимо этого, для членов семей контрактников предусмотрены льготные условия при поступлении в высшие учебные заведения.
Уровень денежного довольствия военнослужащих определяется занимаемой должностью. Размер ежемесячных выплат для рядового состава начинается от 204 тысяч рублей, для сержантов — от 232 тысяч рублей, а для заместителей командиров взводов — от 242 тысяч рублей. Кроме основного денежного довольствия предусмотрены премиальные выплаты и иные денежные поощрения за выполнение боевых задач.
Подробные сведения о заключении контракта на военную службу и действующих мерах социальной поддержки размещены на специализированном портале «контракт.мо». Получить консультацию также можно по телефону горячей линии: +7 (495) 990-77-77.
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