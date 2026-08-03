В Подмосковье рассказали, какие меры поддержки доступны контрактникам ВС РФ

03 августа 2026, 14:23

оригинал Фото: iStock/Aleksandr Golubev

В Московской области для граждан, проходящих военную службу по контракту в Вооружённых силах Российской Федерации, а также их родственников действует развернутая система социальной поддержки. В общей сложности она включает 75 различных мер, при этом 32 из них предоставляются исключительно на региональном уровне.