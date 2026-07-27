В столице напомнили о наборе в подразделение Минобороны РФ — «БАРС-Москва»
В Москве объявили набор добровольцев в новое специализированное формирование Министерства обороны РФ — «БАРС-Москва». Личному составу подразделения предстоит решать задачи по охране воздушных рубежей столичного региона, включая Москву, Московскую и Калужскую области, с применением передовых средств борьбы с беспилотными летательными аппаратами.
Служба в подразделении не предполагает командировок в зону проведения СВО. Основной упор сделали на освоение и использование инновационных перехватчиков дронов. Контракт заключается сроком на 12 месяцев, при этом для граждан, проходящих срочную службу, этот период засчитывается как выполнение воинского долга.
Для бойцов установили достойное денежное довольствие: рядовые получат от 220 тыс. рублей в месяц, командиры — от 300 тыс. рублей. Все кандидаты проходят бесплатное 30-дневное обучение на базах в Москве и области с сохранением полной зарплаты на весь подготовительный период.
К участию приглашаются мужчины — граждане РФ в возрасте от 18 до 50 лет, имеющие заключение медкомиссии с группой здоровья А, Б или В. Преимущество отдается соискателям с высшим или средним специальным техническим образованием, опытом армейской службы, участия в СВО или навыками управления БПЛА. Требований к месту регистрации нет.
Для военнослужащих и их семей предусмотрели расширенный социальный пакет: пособия на детей, внеочередные места в детских садах, бесплатное питание и группы продленного дня в школах, кружки и секции, помощь с поступлением в колледжи и вузы, поддержку пожилых родителей, содействие в трудоустройстве и профобучении супругов, психологическую и юридическую помощь, а также льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Подать заявку можно через сайты контрактмо.рф и bplasvo.ru, телеграм и макс-ботов, а также по телефону +7 (495) 556-65-66. Прием завершится 1 августа.
Читайте также: