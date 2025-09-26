В Подмосковье уже более 20 участников СВО оформили бесплатный уход на дому
В Московской области нуждающиеся в помощи участники спецоперации могут бесплатно оформить долговременный уход на дому, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья. Система также позволяет получать профессиональный уход в привычной обстановке пожилым людям и инвалидам.
«Пилотный проект системы долговременного ухода запустили в нашем регионе два года назад. Помощь в рамках этой программы уже получили более 1500 пожилых людей и инвалидов, в том числе свыше 20 участников СВО. Эта программа – одна из мер комплексной поддержки бойцов», – сказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.Программа включает помощь в быту, наблюдение за здоровьем, социальную и психологическую поддержку. Сегодня услуга доступна на пилотных территориях – в городских округах Воскресенск, Егорьевск, Мытищи, Долгопрудный, Лобня, Кашира, Орехово-Зуево и Ступино.
Специалисты министерства и эксперты выезжают на дом к тем, кто испытывает трудности с самообслуживанием и передвижением. Они оценивают их потребности и разъясняют условия получения помощи. Её могут оказывать как прошедшие обучение родственники, так и сотрудники социальных служб.
Так, житель Воскресенска Андрей ещё недавно был участником проекта по долговременному уходу. В зоне СВО он получил тяжёлое осколочное ранение ноги. Ему заменили коленный сустав, восстановление заняло около полугода. Заботу об Андрее на время реабилитации взяла на себя его жена Мария.
«Оформила услугу по уходу быстро. Сразу прошла обучение в школе ухода, узнала много полезного. Специалисты социального центра регулярно проводили консультации по множеству возникающих вопросов. Думаю, забота близких помогает человеку быстрее выздороветь», – рассказывает Мария.Андрей смог передвигаться без костылей через несколько месяцев после операции. Встав на ноги, решил освоить новую профессию и теперь работает оператором линии покраски.
В ведомстве напомнили, что услуга доступна жителям пилотных территорий. Для оформления долговременного ухода нужно подать заявление на региональном портале госуслуг по ссылке.