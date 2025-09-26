В Подмосковье уже более 20 участников СВО оформили бесплатный уход на дому

26 сентября 2025, 20:48

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В Московской области нуждающиеся в помощи участники спецоперации могут бесплатно оформить долговременный уход на дому, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья. Система также позволяет получать профессиональный уход в привычной обстановке пожилым людям и инвалидам.







«Пилотный проект системы долговременного ухода запустили в нашем регионе два года назад. Помощь в рамках этой программы уже получили более 1500 пожилых людей и инвалидов, в том числе свыше 20 участников СВО. Эта программа – одна из мер комплексной поддержки бойцов», – сказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

«Оформила услугу по уходу быстро. Сразу прошла обучение в школе ухода, узнала много полезного. Специалисты социального центра регулярно проводили консультации по множеству возникающих вопросов. Думаю, забота близких помогает человеку быстрее выздороветь», – рассказывает Мария.