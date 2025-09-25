Подмосковье развивает программу «Гармония единства» для вдов и детей героев СВО
В Наро-Фоминске на базе оздоровительного лагеря «Литвиново» с декабря 2024 года работает программа «Гармония единства». Она помогает вдовам погибших героев и их детям бесплатно отдыхать, восстанавливаться и получать психологическую поддержку, рассказали в Минсоцразвития Московской области.
«По инициативе нашего губернатора мы запустили такую важную программу. Каждый заезд в рамках программы длится семь дней и проходит регулярно, что позволяет охватить широкий круг семей, нуждающихся в помощи. За время реализации инициативы в «Гармонии единства» уже приняли участие более 300 женщин и их детей», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.В лагере семьи живут в комфортных номерах и получают пятиразовое питание. Для отдыхающих организовали спортивные активности, творческие мастерские, боулинг, мини-гольф, фитнес-зал и вечерние развлекательные программы.
Особое внимание уделяют психологической поддержке. Специалисты помогают восстановить душевное равновесие и почувствовать поддержку со стороны государства и общества. Подать заявку на участие в программе — здесь.