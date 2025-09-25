Подмосковье развивает программу «Гармония единства» для вдов и детей героев СВО

25 сентября 2025, 15:01

оригинал Фото: пресс-служба Министерства социального развития Московской области

В Наро-Фоминске на базе оздоровительного лагеря «Литвиново» с декабря 2024 года работает программа «Гармония единства». Она помогает вдовам погибших героев и их детям бесплатно отдыхать, восстанавливаться и получать психологическую поддержку, рассказали в Минсоцразвития Московской области.







«По инициативе нашего губернатора мы запустили такую важную программу. Каждый заезд в рамках программы длится семь дней и проходит регулярно, что позволяет охватить широкий круг семей, нуждающихся в помощи. За время реализации инициативы в «Гармонии единства» уже приняли участие более 300 женщин и их детей», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.