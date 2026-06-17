Психолог рассказала о скрытой опасности панической атаки

17 июня 2026, 23:49

Психолог Неверова: паническую атаку можно спутать с инфарктом или инсультом

Фото: iStock/Yurii Yarema

Паническую атаку можно легко спутать с инсультом, инфарктом или неврологическими расстройствами, особенно если она произошла впервые. Об этом рассказала старший преподаватель кафедры «Социология и политология» ПНИПУ, когнитивно-поведенческий психолог Юлия Неверова.





Она уточнила, что паническая атака сопровождается тахикардией, слабостью, дрожью, головокружением и одышкой, которые также встречаются при некоторых соматических патологиях.





«Распознать паническую атаку бывает непросто. Телесные ощущения во время приступа паники могут быть обманчиво похожи на симптомы серьезных соматических заболеваний — например, инсульта, инфаркта или неврологических расстройств», — пояснила Неверова в разговоре с RT.