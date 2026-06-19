«Жизнь на паузе»: Психолог назвала 3 признака, что ваша тревога вышла из-под контроля

19 июня 2026, 11:49

Психолог Кардиакос: тревога, длящаяся более 3 недель, вышла из-под контроля

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Радость перестала быть радостью, а в голове бесконечный спор «за» и «против»? Мы привыкли считать это просто дурным характером, но психологи называют это амбивалентностью. Иногда мы настолько привыкаем к внутреннему голосу критика, что даже не замечаем, как он портит нам самые светлые моменты.





Семейный психолог Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» заявила, что корень проблемы лежит в эволюционном механизме: любые перемены, даже желанные, воспринимаются мозгом как угроза стабильности.





«У каждого из нас есть страх перемен. Назначили на хорошую должность, летим в другую страну, приезжает кто-то — мы тревожимся, потому что меняется привычный уклад. Тревога возникает там, где близятся перемены. На ситуацию следует смотреть шире и не разделять чувства на "правильные" и "неправильные". Амбивалентность — это нормально. Мы иногда можем порадоваться поражению другого человека (к своему стыду), но на самом деле мы радуемся не его беде, а своей собственной победе или компенсации. Двойственность чувств присуща нам из-за сложности психики. Так что не надо думать, что с вами что-то не так», — сказала она.





Когда стоит обратиться к специалисту:

Тревога длится больше 3 недель: многие люди живут в состоянии напряжения годами, списывая это на стресс. Но если внутреннее напряжение, дилеммы или амбивалентности заполняют вас дольше, чем полтора месяца (но диагностика идет от трех недель), это повод задуматься. Как только вы замечаете снижение активных мыслей по поводу текущего дня, то есть не думаете о «сегодня», а мыслите о «как надо было» (перфекционизм) — вы перестаете существовать в настоящем.

Жизнь «на паузе» и невроз: паралич действий, то есть сомнения перевешивают желания, и вы перестаете двигаться вперед, даже если очень этого хотите.

«Когда амбивалентность переходит во внутриличностный конфликт, мы становимся на паузу и ничего не решаем. Начинаем взвешивать "надо — не надо, можно — не можно", и из-за этого возникают долговременные эмоциональные качели. Неврозы и срывы бывают именно тогда, когда мы накапливаем это в себе слишком долго», — объяснила психолог.

Перфекционизм и обесценивание: когда достигнутое перестает радовать, потому что «могло быть лучше». Это прямая дорога к заниженной самооценке.

«У перфекционистов идея аннулирования настоящего очень сильна. Здесь перфекционизм нужно "упаковать" и отнести в другое русло, если он начинает забирать вашу самооценку. Это тяжело, но необходимо», — отметила Кардиакос.

«Нужно изменить отношение к культуре жалоб: к сожалению, особенно у людей советского времени, радоваться вообще стыдно, а жаловаться — нет. Мы боимся это сказать, не оно того не стоит. Также следует разрешить себе маленькие радости как тренировку. А самое главное — выдержите тот период, когда чувствуете перегиб. Помните: мы достойны радоваться», — резюмировала собеседница.