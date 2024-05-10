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В Польше обнаружили могилу ликвидированного на Украине наемника Януша Шереметы, который снимал убийство российского военного. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что захоронение находится на маленьком приходском кладбище в селе Шкляры Подкарпатского воеводства. Погибшему наемнику был 41 год.
По данным источника, некоторые аккаунты Шереметы в социальных сетях зачищены. Однако в одной из соцсетей до сих пор виден ролик, в котором за кадром звучит его голос.
По предварительным данным, именно польский наемник снимал, как добивали российского военнослужащего в подбитой БМП.
Напомним, ранее на сайте украинского лидера появилась петиция с просьбой пригласить иностранных военных на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал это, назвав появление подобной петиции крайне вызывающей провокацией.
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По данным источника, некоторые аккаунты Шереметы в социальных сетях зачищены. Однако в одной из соцсетей до сих пор виден ролик, в котором за кадром звучит его голос.
По предварительным данным, именно польский наемник снимал, как добивали российского военнослужащего в подбитой БМП.
Напомним, ранее на сайте украинского лидера появилась петиция с просьбой пригласить иностранных военных на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал это, назвав появление подобной петиции крайне вызывающей провокацией.
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Екатерина Коршунова