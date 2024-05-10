В Курской области средства РЭБ перехватили беспилотник ВСУ

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Губернатор Роман Старовойт написал в своем Telegram-канале, что средства радиоэлектронной борьбы перехватили украинский дрон, который взорвался на земле, в Кореневском районе Курской области.
Отмечается, что пострадавших и разрушений нет. Старовойт также призвал жителей сохранять бдительность и не трогать обломки беспилотных летательных аппаратов.
Ранее сообщалось, что системы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотника в городском округе Подольск. По словам мэра столицы Сергея Собянина, БПЛА летел на Москву.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
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В Подольске отразили атаку украинского БПЛА, который летел на Москву
Ранее сообщалось, что системы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотника в городском округе Подольск. По словам мэра столицы Сергея Собянина, БПЛА летел на Москву.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
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Екатерина Коршунова