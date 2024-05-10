В Калужской области ликвидировали возгорание на предприятии

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Губернатор региона Владислав Шапша написал в своем Telegram-канале, что возгорание, которое возникло на предприятии в Калужской области из-за падения украинского беспилотника, ликвидировано.
По предварительной информации, в результате атаки ВСУ никто не пострадал. Губернатор добавил, что в настоящее время специалисты оценивают размер повреждения инфраструктуры предприятия.
Ранее сообщалось, что взрывы раздались в Харьковской области на фоне воздушной тревоги. Сигнал воздушной тревоги также прозвучал в Одесской, Сумской, Николаевской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины.
Напомним, в ночь на 10 мая украинские беспилотники атаковали НПЗ в Калужской области. Очевидцы сообщили о нескольких мощных взрывах, которые прогремели примерно в час ночи в Дзержинском районе, около станции Полотняный завод.
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Ранее сообщалось, что взрывы раздались в Харьковской области на фоне воздушной тревоги. Сигнал воздушной тревоги также прозвучал в Одесской, Сумской, Николаевской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины.
Напомним, в ночь на 10 мая украинские беспилотники атаковали НПЗ в Калужской области. Очевидцы сообщили о нескольких мощных взрывах, которые прогремели примерно в час ночи в Дзержинском районе, около станции Полотняный завод.
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Екатерина Коршунова