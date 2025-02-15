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В Польше ответили, на что придется пойти Европе в вопросе конфликта на Украине

Сикорский: Европе рано или поздно придется ввести войска на Украину
Фото: istockphoto/Andrzej Rostek

Фото: istockphoto/Andrzej Rostek

Европа рано или поздно будет вынуждена ввести свои войска на Украину, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский на конференции по безопасности в Мюнхене.
«Когда президент CША [Дональд] Трамп говорит, что в качестве части сделки [на Украине] должны будут находиться европейские войска и нас попросят предоставить их, то рано или поздно нам придется принять в этом участие», — произнес Сикорский.
Помимо этого, Сикорский раскритиковал Трампа, назвав ошибкой телефонную беседу республиканца с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее спецпосланник Трампа по вопросам Украины Кит Келлог оценил возможность участия Европы в переговорном процессе по урегулированию кризиса.

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Келлог оценил возможность участия ЕС в переговорах по Украине
Келлог: США не хотят, чтобы в переговорах по Украине участвовала большая группа
15 февраля 2025, 19:34

Фото: istockphoto/Iryna Imago

Вашингтон не хочет участия большой группы сторон в переговорах по украинскому конфликту. Об этом заявил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог. Его слова приводит CNBC.
«Чего мы не хотим делать, так это вступать в большую групповую дискуссию», — произнес Келлог в рамках конференции по безопасности в Мюнхене.
Он добавил, что американская сторона пока не готова выдвинуть требования по предоставлению гарантий безопасности Киеву в рамках переговорного процесса.

«Вы должны дать нам немного пространства для маневров и времени, но, когда я это говорю, я не говорю о шести месяцах, я говорю о днях и неделях», — заключил Келлог.
Ранее стало известно, чего ждет НАТО от европейских союзников.

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Зеленский назвал самого влиятельного члена НАТО
Зеленский назвал Путина самым влиятельным членом НАТО
15 февраля 2025, 19:19

Владимир Зеленский

Российский президент Владимир Путин является «самым влиятельным членом НАТО», пишут украинские СМИ, ссылаясь на Владимира Зеленского.
«Однако сейчас кажется, что наиболее влиятельный член НАТО — Путин, потому что его прихоти могут блокировать решения НАТО», — сказал Зеленский в рамках конференции по безопасности в Мюнхене.

По информации СМИ Украины, Зеленский подчеркнул, что украинское членство в НАТО — наилучшая гарантия безопасности для его республики, поэтому глава киевского режима не снимает данный вопрос с повестки.

Ранее стало известно, что Зеленскому запретили говорить на украинском языке на мюнхенской конференции, что рассмешило присутствующих.

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#новости
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На Украине пригрозили военным переворотом за преследование оппозиции
Мэр Борисполя Борисенко пригрозил военным переворотом за давление на оппозицию
15 февраля 2025, 19:01

Фото: istockphoto/Silent_GOS

«Глобальной очисткой» за преследование оппозиции пригрозил мэр украинского Борисполя Владимир Борисенко. Обращение чиновника опубликовано в Telegram-канале партии «Европейская солидарность».
«Я как военнослужащий, как городской глава Борисполя и как сознательный гражданин... понимаю, что происходит в стране. Видимо, власть заболела. Выход - глобальная очистка. И если этим будут заниматься военнослужащие, то вам, поверьте, это не понравится. Поэтому думайте», — произнес градоначальник.

Борисенко выбрали мэром Борисполя от «Европейской солидарности» 17 января 2021 года.

Ранее сообщалось, что в Николаеве произошел взрыв рядом с автобусом, где находились сотрудники украинских военкоматов.

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G7 объяснила, от чего будут зависеть новые санкции против РФ
G7 связала новые санкции против России с усилиями по урегулированию на Украине
15 февраля 2025, 18:07

Фото: iStock/AlexLMX

Страны «Большой семерки» связали принятие новых антироссийских санкций с усилиями по достижению мира на Украине. Об этом говорится в заявлении глав МИД формата после переговоров на Мюнхенской конференции по безопасности.
Примечательно, что страны-члены G7 подтвердили свою непоколебимую поддержку Киева в защите «свободы, суверенитета, независимости и территориальной целостности». В документе уточняется, что новые санкции, которые будут приняты после февраля текущего года, должны быть связаны с тем, предпримет ли Москва добросовестные усилия, направленные на окончательное прекращение военных действий против Украины.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Крупная акция против НАТО и конференции по безопасности идет в Мюнхене
15 февраля 2025, 18:06

Фото: istockphoto/Tero Vesalainen

Крупная акция против НАТО и конференции по безопасности проходит в Мюнхене. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на своего корреспондента.
Уточняется, что протестующие требуют мирных переговоров и прекращения оружейных поставок Украине и Израилю.

«Их заботят не безопасность и мирное сосуществование людей, а их собственные позиции власти и сохранение капитала», — сказано в анонсе демонстрантов.
На конференции безопасности в Мюнхене, которая продлится до воскресенья, 16 февраля, обсуждаются украинский и ближневосточный конфликты, а также внешняя политика в целом.

Ранее генсек альянса НАТО Марк Рютте призвал европейских политиков выдвинуть конкретные предложения по достижению мира на Украине.

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