В Польше ответили, на что придется пойти Европе в вопросе конфликта на Украине

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Европа рано или поздно будет вынуждена ввести свои войска на Украину, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский на конференции по безопасности в Мюнхене.
«Когда президент CША [Дональд] Трамп говорит, что в качестве части сделки [на Украине] должны будут находиться европейские войска и нас попросят предоставить их, то рано или поздно нам придется принять в этом участие», — произнес Сикорский.Помимо этого, Сикорский раскритиковал Трампа, назвав ошибкой телефонную беседу республиканца с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее спецпосланник Трампа по вопросам Украины Кит Келлог оценил возможность участия Европы в переговорном процессе по урегулированию кризиса.
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Никита Кротов