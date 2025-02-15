Келлог оценил возможность участия ЕС в переговорах по Украине

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Вашингтон не хочет участия большой группы сторон в переговорах по украинскому конфликту. Об этом заявил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог. Его слова приводит CNBC.
«Чего мы не хотим делать, так это вступать в большую групповую дискуссию», — произнес Келлог в рамках конференции по безопасности в Мюнхене.Он добавил, что американская сторона пока не готова выдвинуть требования по предоставлению гарантий безопасности Киеву в рамках переговорного процесса.
«Вы должны дать нам немного пространства для маневров и времени, но, когда я это говорю, я не говорю о шести месяцах, я говорю о днях и неделях», — заключил Келлог.Ранее стало известно, чего ждет НАТО от европейских союзников.
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