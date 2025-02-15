Владимир Зеленский
Российский президент Владимир Путин является «самым влиятельным членом НАТО», пишут украинские СМИ, ссылаясь на Владимира Зеленского.
«Однако сейчас кажется, что наиболее влиятельный член НАТО — Путин, потому что его прихоти могут блокировать решения НАТО», — сказал Зеленский в рамках конференции по безопасности в Мюнхене.
По информации СМИ Украины, Зеленский подчеркнул, что украинское членство в НАТО — наилучшая гарантия безопасности для его республики, поэтому глава киевского режима не снимает данный вопрос с повестки.
Ранее стало известно, что Зеленскому запретили говорить на украинском языке на мюнхенской конференции, что рассмешило присутствующих.
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