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Украина готова прекратить огонь по нынешней линии фронта без признания новых границ, получив гарантии Запада. Об этом сообщает издание Corriere della Sera.
Согласно информации источника, визиты украинского лидера Владимира Зеленского по европейским странам необходимы Киеву для получения гарантий по вопросу быстрого вступления республики в Европейский союз. Уточняется, что подобная активность предводителя киевского режима отражает его убеждения в том, что пришло время искать пути выхода из конфликта, которые «не поставят Украину на колени».
Однако Зеленский не может официально отказаться от территорий, при этом он готов прекратить огонь, если получит американские гарантии безопасности.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Однако Зеленский не может официально отказаться от территорий, при этом он готов прекратить огонь, если получит американские гарантии безопасности.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова