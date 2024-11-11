В Польше заявили об увеличении потерь ВСУ

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В рядах ВСУ наблюдается рост потерь, которые не успевают восполняться. Об этом заявил военный аналитик польской компании Rochan Consulting Конрад Музыка после поездки на Украину, его слова передает CNN.
«Мы имеем ситуацию, когда украинцы не только не успевают восполнять потери, но и теряют солдат все более быстрыми темпами из-за падения морального духа», — заявил Музыка.
По его словам, вторжение в Курскую область сильно растянуло и без того небольшие силы ВСУ. Также Музыка обратил внимание на трудности с интеграцией мобилизованных солдат. Он отметил, что их присутствие на передовой «практически незаметно».
Ранее эксперт в области безопасности, экс-подполковник СБУ Василий Прозоров заявил, что ситуация с мобилизацией на Украине обостряется. Массовые облавы работников территориальных центров комплектования (ТЦК) стали обычным явлением даже в крупных городах, включая столицу. По его словам, Киев исчерпал мобилизационный ресурс в сельских районах.
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Элина Позднякова