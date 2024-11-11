В Польше заявили об увеличении потерь ВСУ

В Харьковской области ВС РФ продолжают наносить удары по тыловым объектам ВСУ, что снижает их обороноспособность. Кроме того, противник несет потери и оказывается в окружении в Курском приграничье. О последних событиях в зоне СВО расскажет «Радио 1».