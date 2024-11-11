На освобожденных территориях под Курском обнаружено большое количество техники стран НАТО

Фото: istockphoto/vadimrysev
На освобожденных территориях Курской области остается значительное количество западной военной техники, брошенной украинскими силами. Об этом информирует телеканала «Звезда».
Корреспондент телеканала Владислав Кустов посетил одно из таких «кладбищ» вооружения, где были показаны уничтоженные образцы техники.
В репортаже журналист демонстрирует бронетранспортер Maxx Pro с оторванным колесом и поврежденными стеклами, внутри которого еще находятся тела экипажа. Также на видео запечатлена бронемашина МRAP американского производства, предназначенная для транспортировки личного состава. Внутри десантного отсека обнаружены недоеденные продукты, в том числе российского производства.
Кустов отметил, что бойцы Вооруженных сил России забирают оставшуюся технику в тыловые районы для дальнейшего изучения и анализа ее возможностей.
ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.
ФСБ РФ сообщает о попытках угона российской авиационной техники украинскими спецслужбами. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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В репортаже журналист демонстрирует бронетранспортер Maxx Pro с оторванным колесом и поврежденными стеклами, внутри которого еще находятся тела экипажа. Также на видео запечатлена бронемашина МRAP американского производства, предназначенная для транспортировки личного состава. Внутри десантного отсека обнаружены недоеденные продукты, в том числе российского производства.
Кустов отметил, что бойцы Вооруженных сил России забирают оставшуюся технику в тыловые районы для дальнейшего изучения и анализа ее возможностей.
ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.
ФСБ РФ сообщает о попытках угона российской авиационной техники украинскими спецслужбами. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Дарья Осипова