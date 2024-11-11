На освобожденных территориях под Курском обнаружено большое количество техники стран НАТО

Глава одной из патронажных служб на Украине Елена Толкачева призвала мужчин отречься от гражданства, если они не хотят воевать. Об этом сообщает украинское издание «Страна» в своем телеграм-канале. Чиновница, как утверждается, считает, что украинцы должны это сделать по собственной инициативе.