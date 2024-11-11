Самая массированная атака на Москву, окружение ВСУ в Курской области, бои за Терны: последние новости СВО

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В Харьковской области ВС РФ продолжают наносить удары по тыловым объектам ВСУ, что снижает их обороноспособность. Кроме того, противник несет потери и оказывается в окружении в Курском приграничье. О последних событиях в зоне СВО расскажет «Радио 1».
Рекордный налет БПЛА ВСУ на Москву
Утром воскресенья с 07:00 до 10:00 ВСУ предприняли попытку атаковать столичный регион рекордным количеством дронов, однако система противовоздушной обороны перехватила все 34 беспилотника, направлявшихся на Москву. В общей сложности над российскими регионами было сбито 70 беспилотников.
Курская область
Подразделения украинской армии постепенно оказываются в окружении, особенно в районе Малой Локни, сообщает военкор Александр Коц. Некоторые украинские солдаты успели спастись, сдавшись в плен. Российские войска успешно отбили семь контратак противника и предотвратили вылазки в направлениях Зеленого Шляха и Старой Сорочины. За сутки противник понёс потери более 300 бойцов, а также утратил бронетехнику и полевую артиллерию.
Кураховское направление
На Кураховском фронте российская авиация активно работает по позициям врага, освободив Степановку и Кременную Балку. ВС РФ почти сомкнули кольцо вокруг украинских позиций: с южного фланга от Максимовки и с северного от Солнцевки, взяв под контроль ключевую дорогу для городского гарнизона.
Фото: istockphoto/Naypong
Покровское направление
На покровском направлении российская армия применяет тактику многовекторных атак, чередуя удары по различным населённым пунктам, что дезориентирует украинскую оборону и позволяет успешно прорывать её защитные редуты. В Новоалексеевке поднят российский флаг.
Краснолиманское направление
На краснолиманском направлении ключевые высоты находятся под контролем российских войск. Ведётся бой за село Терны, освобождение которого позволит соединить линию фронта до Торского и отрезать группировку ВСУ в Серебрянском лесничестве от снабжения, что приведёт к её уничтожению.
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Харьковское направление
В Харьковской области российские силы продолжают наносить удары по тыловым объектам ВСУ, что снижает их обороноспособность.
В районе Глушковки и Колесниковки российские войска последовательно атакуют позиции противника в направлении Купянска-Узлового, разрушая логистические маршруты украинских формирований. В окрестностях Купянской Лозовой отмечено расширение наступательного плацдарма на 1500 метров.
Министерство обороны сообщает, что подразделения группировки войск «Север» нанесли удар по формированиям 22-й механизированной бригады ВСУ и иностранным наемникам в районах населенных пунктов Бочково, Малые Проходы, Борщевая и Казачья Лопань. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, два автомобиля и три 122-мм гаубицы Д-30.
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