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Самая массированная атака на Москву, окружение ВСУ в Курской области, бои за Терны: последние новости СВО

Фото: istockphoto/zabelin

Фото: istockphoto/zabelin

В Харьковской области ВС РФ продолжают наносить удары по тыловым объектам ВСУ, что снижает их обороноспособность. Кроме того, противник несет потери и оказывается в окружении в Курском приграничье. О последних событиях в зоне СВО расскажет «Радио 1».


Рекордный налет БПЛА ВСУ на Москву



Утром воскресенья с 07:00 до 10:00 ВСУ предприняли попытку атаковать столичный регион рекордным количеством дронов, однако система противовоздушной обороны перехватила все 34 беспилотника, направлявшихся на Москву. В общей сложности над российскими регионами было сбито 70 беспилотников.

Курская область


Подразделения украинской армии постепенно оказываются в окружении, особенно в районе Малой Локни, сообщает военкор Александр Коц. Некоторые украинские солдаты успели спастись, сдавшись в плен. Российские войска успешно отбили семь контратак противника и предотвратили вылазки в направлениях Зеленого Шляха и Старой Сорочины. За сутки противник понёс потери более 300 бойцов, а также утратил бронетехнику и полевую артиллерию.

Кураховское направление


На Кураховском фронте российская авиация активно работает по позициям врага, освободив Степановку и Кременную Балку. ВС РФ почти сомкнули кольцо вокруг украинских позиций: с южного фланга от Максимовки и с северного от Солнцевки, взяв под контроль ключевую дорогу для городского гарнизона.

Фото: istockphoto/Naypong

Покровское направление


На покровском направлении российская армия применяет тактику многовекторных атак, чередуя удары по различным населённым пунктам, что дезориентирует украинскую оборону и позволяет успешно прорывать её защитные редуты. В Новоалексеевке поднят российский флаг.

Краснолиманское направление


На краснолиманском направлении ключевые высоты находятся под контролем российских войск. Ведётся бой за село Терны, освобождение которого позволит соединить линию фронта до Торского и отрезать группировку ВСУ в Серебрянском лесничестве от снабжения, что приведёт к её уничтожению.

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Харьковское направление


В Харьковской области российские силы продолжают наносить удары по тыловым объектам ВСУ, что снижает их обороноспособность.

В районе Глушковки и Колесниковки российские войска последовательно атакуют позиции противника в направлении Купянска-Узлового, разрушая логистические маршруты украинских формирований. В окрестностях Купянской Лозовой отмечено расширение наступательного плацдарма на 1500 метров.

Министерство обороны сообщает, что подразделения группировки войск «Север» нанесли удар по формированиям 22-й механизированной бригады ВСУ и иностранным наемникам в районах населенных пунктов Бочково, Малые Проходы, Борщевая и Казачья Лопань. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, два автомобиля и три 122-мм гаубицы Д-30.

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Российские штурмовики зашли в Курахово
Рогов: передовые штурмовые отряды ВС РФ вошли в восточную часть Курахово
11 ноября 2024, 10:30

Фото: iStock/Evgeny555

Российские штурмовики вошли в восточную часть Курахово в ДНР. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Его слова передает РИА Новости.
«Наши передовые штурмовые отряды вошли в восточную часть города. Там сейчас идут ожесточенные бои», — заявил Рогов.

Ранее сообщалось, что в городе начались городские бои. Российские силовые структуры также передали, что ВСУ стараются «перебрасывать к городу небольшие группы солдат». В настоящий момент клещи вокруг украинской армии сжимаются с северных, южных и западных пригородов, отмечают представители структур.

8 ноября Рогов сообщал, что российская армия идет с нескольких направлений на трассу Запорожье-Курахово, которая является главной транспортной артерией, снабжающей украинских боевиков.

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#запорожье
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ФСБ: спецслужбы стран ЕС все меньше готовы к совместным операциям с Киевом
11 ноября 2024, 10:14

Фото: iStock/Dragos Condrea

Европейские спецслужбы все меньше готовы проводить совместные операции с Киевом, опасаясь имиджевых потерь. Об этом заявил оперативный сотрудник ФСБ России, передает РИА Новости.
«С учётом складывающейся на Украине ситуации спецслужбы европейских государств с меньшим желанием идут на проведение совместных с украинской разведкой операций», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что европейские спецслужбы опасаются имиджевых потерь.

Ранее оперативный сотрудник ФСБ России сообщил, что военная разведка Украины продолжает предпринимать попытки угона российской авиационной техники. Так, сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины пытались завербовать российского военного летчика для угона вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 ВКС России.

В ходе оперативной игры, проведенной российскими контрразведчиками, удалось выявить не только планы Киева, но и позиции украинской противовоздушной обороны, а также места дислокации подразделений ВСУ.

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#фсб
#вкс
#сотрудники
#игры
#всу
#минобороны
#разведка
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Киев переходит к мобилизации в крупных городах
Экс-подполковник СБУ Прозоров: Киев исчерпал мобилизационный ресурс на селе
11 ноября 2024, 09:32

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Ситуация с мобилизацией в Украине обостряется. Массовые облавы работников территориальных центров комплектования (ТЦК) стали обычным явлением даже в крупных городах, включая столицу. Эксперт в области безопасности, экс-подполковник СБУ Василий Прозоров, объяснил это тем, что Киев исчерпал мобилизационный ресурс в сельских районах. Об этом информирует РИА Новости.
По словам Прозорова, в течение последних двух лет Киев не сталкивался с такой масштабной мобилизацией, но сейчас ситуация изменилась. Он также отметил, что давление со стороны Запада на украинское руководство усиливается: западные страны ожидают, что новобранцы будут использовать предоставленное оружие и средства, выделенные для обучения.

«Она (мобилизация на Украине) не усилилась, просто она сменила географические привязки, потому что села и небольшие населенные пункты выгребли. А теперь стали (ТЦК) работать в крупных городах. А там и людей больше, которые снимают на телефоны, и просто людей больше, которые видят это все», — сказал он.

Несмотря на слухи о возможном снижении мобилизационного возраста до 18 лет, Прозоров назвал эти утверждения пропагандой, направленной на внутреннюю аудиторию. По его мнению, Киев не пойдет на такой шаг, учитывая текущую ситуацию и требования со стороны западных партнеров.

Напомним, что мужчины на Украине прибегают к различным уловкам, чтобы сбежать из страны. Истории пересечения украинцами государственной границы похожи на приключения разведчиков-нелегалов. Они используют гидрокостюмы, ласты, подводные турбины, надувные круги для плавания и матрасы, пытаясь пересечь границу через реки.

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#оружие
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#мобилизация
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На освобожденных территориях под Курском обнаружено большое количество техники стран НАТО
Кладбище техники НАТО и погибший взвод ВСУ в Курской области сняли на видео
11 ноября 2024, 09:14

Фото: istockphoto/vadimrysev

На освобожденных территориях Курской области остается значительное количество западной военной техники, брошенной украинскими силами. Об этом информирует телеканала «Звезда».
Корреспондент телеканала Владислав Кустов посетил одно из таких «кладбищ» вооружения, где были показаны уничтоженные образцы техники.

В репортаже журналист демонстрирует бронетранспортер Maxx Pro с оторванным колесом и поврежденными стеклами, внутри которого еще находятся тела экипажа. Также на видео запечатлена бронемашина МRAP американского производства, предназначенная для транспортировки личного состава. Внутри десантного отсека обнаружены недоеденные продукты, в том числе российского производства.
Кустов отметил, что бойцы Вооруженных сил России забирают оставшуюся технику в тыловые районы для дальнейшего изучения и анализа ее возможностей.

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

ФСБ РФ сообщает о попытках угона российской авиационной техники украинскими спецслужбами. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#журналист
#фсб
#всу
#вооружения
#удар
#рф
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ФСБ РФ сообщает о попытках угона российской авиационной техники украинскими спецслужбами
ФСБ: украинская разведка продолжает попытки угона российской авиационной техники
11 ноября 2024, 08:40

Фото: iStock/Alex Kochev

Оперативный сотрудник ФСБ России сообщил, что военная разведка Украины продолжает предпринимать попытки угона российской авиационной техники. Об этом пишет РИА Новости.
«Мы продолжаем фиксировать попытки украинской военной разведки организовать угон российской авиационной техники», — сказал он.

Ранее стало известно, что сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины пытались завербовать российского военного летчика с целью угона вертолета Ми-8МТПР-1 ВКС России, предназначенного для радиоэлектронной борьбы.

Однако в ходе оперативной игры, организованной российскими контрразведчиками, удалось не только раскрыть планы Киева, но и выявить позиции украинской противовоздушной обороны, а также места размещения подразделений Вооруженных сил Украины. На основе полученной информации российские военные нанесли точные удары по указанным целям.

До этого управление ФСБ России сообщило о задержании жителя Крыма, подозреваемого в шпионаже в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины. По данным следствия, шпион выполнял задания украинской разведки, посещая ключевые места, такие как нефтебаза и порт Феодосии.

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Российская контрразведка сорвала операцию Киева по угону вертолета ВКС РФ
11 ноября 2024, 08:07

Фото: iStock/irene_rebrova

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) сообщила о успешном пресечении операции украинских спецслужб, направленной на угон вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 ВКС России. Об этом информирует РИА Новости.
По информации ведомства, сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины пытались завербовать российского военного летчика для выполнения этой задачи.

В ходе оперативной игры, проведенной российскими контрразведчиками, удалось выявить не только планы Киева, но и позиции украинской противовоздушной обороны, а также места дислокации подразделений Вооруженных сил Украины. На основании полученных данных российские военные нанесли точные удары по указанным целям, что позволило значительно ослабить противника.

«В ходе оперативной игры российскими контрразведчиками были вскрыты позиции ПВО, места дислокации подразделений ВСУ, по которым впоследствии нанесено эффективное огневое поражение», — отмечается в сообщении.

Оперативная игра представляет собой комплекс контрразведывательных мероприятий, в рамках которых действия противника контролируются и направляются в выгодное для контрразведки русло. ФСБ подчеркивает важность таких операций для обеспечения безопасности страны и защиты военно-воздушных сил.

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#фсб
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#вертолёт
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Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над двумя регионами РФ 13 БПЛА ВСУ
11 ноября 2024, 07:25

Фото: iStock/bbsferrari

За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 13 БПЛА над двумя регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских БпЛА. Двенадцать БПЛА – над территорией Курской области и один – над территорией Белгородской области», — отмечается в сообщении.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#бпла
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Стало известно, когда США предложат начать переговоры по Украине
Аналитик Латифоглу: США могут предложить инициативу по переговорам до конца года
11 ноября 2024, 07:18

Фото: iStock/Ruma Aktar

Соединенные Штаты Америки могут представить инициативу для начала мирных переговоров по Украине до конца текущего года. Об этом заявил турецкий аналитик Серхат Латифоглу, пишет РИА Новости.
Напомним, что на выборах президента США 5 ноября Камала Харрис представляла Демократическую партию, а Дональд Трамп — Республиканскую. Трамп, победивший на выборах, обещал решить конфликт на Украине через переговоры и утверждал, что сможет сделать это за один день. В России считают, что такая задача слишком сложна для простого решения.

«До конца года может быть сюрприз. Запад ведет закулисную дипломатию. Не стоит удивляться, если США предпримут инициативу по началу переговоров до конца года», — заявил он.

Помимо этого, по его словам, в худшем случае начало переговоров ожидается в начале 2025 года. Аналитик отметил, что это может произойти в январе или феврале.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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#сша
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#украина
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ВС РФ подняли флаг России в Макаровке ДНР
Рогов: ВС РФ подняли российский флаг в Макаровке в ДНР
11 ноября 2024, 06:51

Фото: iStock/macky_ch

Бойцы ВС РФ подняли российский флаг в населенном пункте Макаровка в ДНР. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в своем телеграм-канале. По его данным, ВСУ были выбиты штурмовиками 60-й отдельной мотострелковой Краснознаменной бригады.
«В результате активных и решительных действий наши штурмовые подразделения 60-й отдельной мотострелковой Краснознаменной бригады, входящей в состав 5-й гвардейской общевойсковой армии Восточного военного округа, выбили бандеровцев из Макаровки. Русские воины подняли флаг России в данном населенном пункте», — написал он.
Рогов отметил, что Макаровка расположена на Времевском направлении Запорожского фронта, чуть севернее Старомайорского и Урожайного. Данный поселок, добавил он, был временно захвачен во время так называемого «контрнаступа» в 2023 году.

Ранее командир отряда БАРС-9 с позывным Сварожич сообщил, что населенный пункт Петропавловка в Купянском районе Харьковской области находится под полным огневым контролем российских войск. По его информации, все пути снабжения контролируются войсками РФ и простреливаются, поэтому ротация частей ВСУ и подвоз боеприпасов практически невозможны.

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#флаг
#контроль
#днр
#всу
#рф
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