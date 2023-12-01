В Раде признали переход к обороне после контрнаступления

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Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко отметил, что украинская армия фактически перешла на оборонительные позиции. Это высказывание он сделал в своем Telegram-канале, прокомментировав заявление президента Владимира Зеленского о начале фортификационных работ на востоке и севере Украины.
В то же время, советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев не может позволить себе временное прекращение интенсивных боевых действий, так как любая пауза будет играть на руку России.
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