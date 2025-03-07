В Раде раскрыли, к чему приведет пауза в передаче разведданных США Украине

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Пауза США в предоставлении разведданных Украине приведет к росту числа потерь в рядах ВСУ. Об этом заявила депутат Верховной рады Украины и лидер партии «Голос» Кира Рудик в эфире радиостанции Times Radio.
Ведущий спросил ее, повлияет ли остановка разведподдержки со стороны США к увеличению потерь в рядах украинской армии.
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«Да... Именно это и произойдет. Поэтому я и говорю, что так много людей теперь будут обречены», — ответила Рудик.Ранее Financial Times сообщила, что Вашингтон перестал предоставлять Киеву разведданные. Позднее телеканал Sky News, ссылаясь на украинский источник, уточнил, что США прекратили делиться с Украиной разведывательными данными не избирательно, а полностью. А газета Daily Mail добавила, что Вашингтон также запретил Лондону передавать данные американской разведки Киеву.
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Элина Позднякова