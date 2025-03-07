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В Раде раскрыли, к чему приведет пауза в передаче разведданных США Украине

Нардеп Рудик: из-за паузы в передаче разведданных США ВСУ будут обречены
Фото: iStock/Silent_GOS

Фото: iStock/Silent_GOS

Пауза США в предоставлении разведданных Украине приведет к росту числа потерь в рядах ВСУ. Об этом заявила депутат Верховной рады Украины и лидер партии «Голос» Кира Рудик в эфире радиостанции Times Radio.
Ведущий спросил ее, повлияет ли остановка разведподдержки со стороны США к увеличению потерь в рядах украинской армии.

«Да... Именно это и произойдет. Поэтому я и говорю, что так много людей теперь будут обречены», — ответила Рудик.
Ранее Financial Times сообщила, что Вашингтон перестал предоставлять Киеву разведданные. Позднее телеканал Sky News, ссылаясь на украинский источник, уточнил, что США прекратили делиться с Украиной разведывательными данными не избирательно, а полностью. А газета Daily Mail добавила, что Вашингтон также запретил Лондону передавать данные американской разведки Киеву.

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#остановка
#рф
Минувшей ночью средства ПВО сбили 39 БПЛА ВСУ над регионами РФ
07 марта 2025, 07:28

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили 39 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Уточняется, что 14 вражеских дронов сбили в Крыму, 12 — над акваторией Черного моря, семь — в Курской области. Еще по одному беспилотнику сбили в Ростовской, Белгородской и Орловской областях.

В ночь на 4 марта дроны ВСУ атаковали одно из промпредприятий в Сызрани. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. По его словам, беспилотники ВСУ были ликвидированы. В результате атаки никто не пострадал.

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Российский боец рассказал об ужасах, пережитых в плену «Азова»*
07 марта 2025, 07:27

Фото: iStock/Diy13

Российский военный с позывным «Румяный» рассказал о том, что ему пришлось пережить в плену у нацбатальона «Азов»*. Его слова в своем Telegram-канале передал председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев.
Так, боец ВС РФ рассказал, что в плену его и других российских военнослужащих регулярно избивали. Боевики «Азова»* не скрывали своей ненависти к русским и говорили, что Крым принадлежит Украине, и гордились участием в Майдане.

«Многие из них были открытыми нацистами и признавались в любви к Адольфу Гитлеру. Один мне демонстрировал татуировку орла со свастикой, заявлял, что каждый день читает "Майн Кампф" (признана в России экстремистским материалом) и гордится этим», — рассказал «Румяный».

Он добавил, что «азовцы» считают себя истинными арийцами.

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Путин высказался о позиции РФ по устапкам относительно ситуации на Украине
Путин: РФ не собирается никому уступать в ходе СВО на Украине
07 марта 2025, 07:04

Фото: iStock/macky_ch

Россия не планирует уступать в украинском конфликте, сообщил президент РФ Владимир Путин во время встречи с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества».
Участники попросили главу государства не сдаваться и довести дело до конца ради мира, передает РИА Новости. В ответ Путин подчеркнул, что выбранный путь должен гарантировать долгосрочное спокойствие для страны и отвечать интересам России.

«Мы не собираемся этого делать (уступать), мы должны выбрать для себя такой вариант мира, который бы нас устраивал и который бы обеспечил на длительную историческую перспективу спокойствие для нашей страны», — сказал президент РФ.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин едва сдержал эмоции, выслушав рассказ матери погибшего военного о его подвиге во время спецоперации. Президент отметил в диалоге с матерью бойца, что такие герои — уникальная черта российского народа, и ему сложно подобрать ответные слова.

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Путин с трудом сдержал эмоции после рассказа матери о самопожертвовании ее сына на СВО
Путин едва сдержал слезы после рассказа матери о подвиге погибшего сына-бойца на СВО
07 марта 2025, 06:35

Владимир Путин (Фото: РИА Новости/Михаил Метцель)

Владимир Путин едва сдержал эмоции, выслушав рассказ матери погибшего военного о его подвиге во время спецоперации, передает РИА Новости.
Ольга Жмыхова, социальный координатор фонда «Защитники Отечества» из Курской области, поделилась историей сына, который с товарищами пожертвовал собой, чтобы обозначить позицию врага и спасти отряд.

Президент отметил, что такие герои — уникальная черта российского народа, и ему сложно подобрать ответные слова. Во время встречи с представителями фонда Путин подчеркнул, что бойцы сознательно шли на смерть ради других. Это — качество, достойное восхищения.

«Мне трудно комментировать. Парни конечно герои, чего уж там говорить. Сознательно когда идут на гибель, чтобы спасти жизни своих товарищей», — сказал Путин после небольшой паузы, которая потребовалась ему после эмоционального рассказа матери погибшего бойца.
Жмыхова с 2023 года помогает военным частям в Курской области, включая ту, где служил ее сын, а также занимается гуманитарной поддержкой и эвакуацией жителей.

Ранее сообщалось, что Путин пообещал вручить госнаграду женщине-медику, которая вынесла тело мужа (солдата СВО) с поля боя.

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Глава Нацразведки США назвала «отказ» Европы от обмена данными смешным
Директор Нацразведки США Габбард не поверила в отказ Европы от обмена данными с США
07 марта 2025, 06:22

Фото: iStock/rarrarorro

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила в интервью Fox News, что считает смешной идею о том, что Европа откажется от обмена разведданными с Вашингтоном. «Юмор» в том, что такую «историю» ​в США слышали уже не раз.
Недавно Габбард лично общалась с представителями европейских разведок, которые подтвердили готовность продолжать сотрудничество.

«Это (слухи об отказе Европы) обычно исходит от бывших руководителей нашего разведсообщества, которые пытаются политизировать свои должности, чтобы подорвать мирную миссию Трампа. Возможно, сейчас это исходит от людей из Европы, которые хотели бы бесконечного продолжения войны», — сказала Габбард.
Ранее американские СМИ писали, что США перестали делиться разведкой с Киевом. Также сообщалось с подтверждением с украинской стороны, что Соединённые Штаты прекратили предоставлять разведке ВСУ актуальные спутниковые данные, включая снимки российской территории.

«Президент решил поставить на паузу обмен разведданными (с Украиной), а также предоставление военной помощи, чтобы дать Зеленскому понять, что не надо воспринимать это (помощь Америки) как нечто должное», — говорила Габбард в разговоре с Fox New относительно «обрубания» помощи Киеву.
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