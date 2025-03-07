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Глава Нацразведки США назвала «отказ» Европы от обмена данными смешным

Директор Нацразведки США Габбард не поверила в отказ Европы от обмена данными с США
Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила в интервью Fox News, что считает смешной идею о том, что Европа откажется от обмена разведданными с Вашингтоном. «Юмор» в том, что такую «историю» ​в США слышали уже не раз.
Недавно Габбард лично общалась с представителями европейских разведок, которые подтвердили готовность продолжать сотрудничество.

«Это (слухи об отказе Европы) обычно исходит от бывших руководителей нашего разведсообщества, которые пытаются политизировать свои должности, чтобы подорвать мирную миссию Трампа. Возможно, сейчас это исходит от людей из Европы, которые хотели бы бесконечного продолжения войны», — сказала Габбард.
Ранее американские СМИ писали, что США перестали делиться разведкой с Киевом. Также сообщалось с подтверждением с украинской стороны, что Соединённые Штаты прекратили предоставлять разведке ВСУ актуальные спутниковые данные, включая снимки российской территории.

«Президент решил поставить на паузу обмен разведданными (с Украиной), а также предоставление военной помощи, чтобы дать Зеленскому понять, что не надо воспринимать это (помощь Америки) как нечто должное», — говорила Габбард в разговоре с Fox New относительно «обрубания» помощи Киеву.
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США пререстали снабжать Украину спутниковыми снимками
США прекратили поставлять разведке Украины спутниковые снимки
07 марта 2025, 04:22

Фото: iStock/goglik83

Соединённые Штаты прекратили предоставлять украинской разведке актуальные спутниковые данные, включая снимки российской территории. Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на информацию украинского ресурса, специализирующегося на закупке высококачественных космических изображений.
По данным источника, Америка полностью остановила передачу материалов для ВСУ, что критически ограничило доступ Киева к оперативной разведке. Украинская сторона сделала короткий и лаконичный пост со словами: «США закрыли и спутниковую разведку, но только по России, но в целом».

После этого последовали оскорбления с нецензурной лексикой в адрес президента США Дональда Трампа и всех, кто поддерживает его решения.

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#всу
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Путин пообещал вручить госнаграду женщине-медику, которая вынесла тело мужа с поля боя СВО
Путин вручит госнаграду женщине-медику из Тывы, вынесшей с поля боя тело мужа
07 марта 2025, 04:04

Фото: iStock/IherPhoto

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу вручить государственную награду Айдысмаа Монгуш — медику из Тывы, которая лично участвовала в эвакуации тела погибшего супруга с поля боя.
Решение было озвучено во время встречи главы государства с представителями фонда «Защитники Отечества», где одна из участниц предложила отметить подвиг женщины.

«Мне как сопровождающей эвакуационного взвода, к большому сожалению, пришлось эвакуировать тело своего погибшего мужа. Так мы встретились, так мы увиделись и так мы вернулись оба домой», — поделилась Монгуш.
Военный медик не стала добавлять, что вытаскивала мужа в одиночку, однако другая женщина указала на это и отметила президенту, что подобные действия заслуживают награды.

«Я с Вами согласен», — ответил Путин.
Монгуш, служившая в 2023 году вблизи позиций мужа, но не имевшая возможности с ним встретиться, после известия о его гибели присоединилась к эвакуационной группе. Её супруг, Дажы Омак, погиб при выполнении боевых задач в составе штурмовой роты. Когда он ушел на СВО, то жена поехала следом в зону боевых действий.

Как подчеркнула сама медик, командир разрешил ей покинуть часть по семейным обстоятельствам, однако официального приказа не было — действовала по собственной инициативе вместе с сослуживцем мужа.

«Как только мне сказали, что он погиб, я сразу доложила это всё своему командиру. (...) Я уже поехала с его сослуживцем. Поехали, эвакуацию сделали», — рассказала Монгуш.
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Трамп заявил об отсутствии выбора по разрешению конфликта у Украины
Трамп: Украине придется пойти на мирную сделку, потому что у нее нет выбора
07 марта 2025, 01:53

Фото: iStock/lucky-photographer

По мнению президента США Дональда Трампа, Украина вынуждена согласиться на мирное соглашение, так как альтернативы у неё нет. Во время диалога с журналистами в Белом доме политик заявил, что аналогичное желание заключить договорённости, по его оценкам, присутствует и у России.
«Я думаю, вот что произойдет. Украина хочет заключить сделку, потому что, как мне кажется, у них нет выбора», — сказал Трамп.
Ранее сообщалось, что глава министерства финансов США Скотт Бессент объявил о готовности Вашингтона без колебаний ужесточить санкции против РФ. В то же время США потребовали от Зеленского доказать серьезность своих намерений относительно мирного урегулирования конфликта с РФ. ​

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#сша
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#украина
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Премьер-министр Италии объяснила, как дать Украине гарантии безопасности без вступления страны в НАТО
Премьер-министр Мелони захотела распространить действие 5 статьи НАТО на Украину
07 марта 2025, 01:15

Фото: iStock/okfoto

Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони предложила применить положения 5-й статьи НАТО к Украине, не включая её в состав альянса. Об этом сообщает Financial Times.
По мнению Мелони, такой подход может стать более надёжной гарантией безопасности для Киева, чем развёртывание военного контингента для принуждения к прекращению огня.

Премьер-министр Италии подчеркнула, что расширение зоны действия статьи о коллективной обороне позволит обеспечить стабильность без прямого вовлечения войск стран-членов.

«Это была бы стабильной, длительной гарантией, более эффективной, чем другие предложения. И мы это обсуждаем», — пояснила она.
Ранее сообщалось, что США потребовали от Зеленского доказать серьезность своих намерений. Движение вперед по урегулированию конфликта с РФ и прогресс в диалоге с США станет возможным, как только Зеленский подтвердит серьёзность своих намерений в этом вопросе.

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#министр
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США потребовали от Зеленского доказать серьезность своих намерений
Госдеп США: Зеленский должен доказать серьезность своих намерений для движения вперед
07 марта 2025, 00:04

Фото: iStock/ValleraTo

Администрация США считает, что последние заявления Владимира Зеленского о готовности преодолеть разногласия с Дональдом Трампом открывают путь для прогресса в отношениях между Вашингтоном и Киевом. Но сначала президент Украины должен доказать серьезность желания по урегулированию, заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс на регулярном брифинге для журналистов.
По её словам, движение вперед станет возможным, как только Зеленский подтвердит серьёзность своих намерений по разрешению конфликта.

«Если президент и госсекретарь сочтут, что Зеленский серьезно настроен, и мы сможем продвигаться вперед, то мы так и сделаем. Ждем с нетерпением этого», — сказала она.
Прогресс станет ощутимым, когда американская сторона убедится в искренности украинского лидера.

Ранее сообщалось, что в сети появилось видео с места крупного смертельного ДТП в Белгородской области. Поздно вечером 6 марта столкнулись автобус с военнослужащими и микроавтобус — предварительно, шесть людей погибло и еще четверо человек пострадали.

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