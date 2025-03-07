Глава Нацразведки США назвала «отказ» Европы от обмена данными смешным

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Директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила в интервью Fox News, что считает смешной идею о том, что Европа откажется от обмена разведданными с Вашингтоном. «Юмор» в том, что такую «историю» в США слышали уже не раз.
Недавно Габбард лично общалась с представителями европейских разведок, которые подтвердили готовность продолжать сотрудничество.
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«Это (слухи об отказе Европы) обычно исходит от бывших руководителей нашего разведсообщества, которые пытаются политизировать свои должности, чтобы подорвать мирную миссию Трампа. Возможно, сейчас это исходит от людей из Европы, которые хотели бы бесконечного продолжения войны», — сказала Габбард.Ранее американские СМИ писали, что США перестали делиться разведкой с Киевом. Также сообщалось с подтверждением с украинской стороны, что Соединённые Штаты прекратили предоставлять разведке ВСУ актуальные спутниковые данные, включая снимки российской территории.
«Президент решил поставить на паузу обмен разведданными (с Украиной), а также предоставление военной помощи, чтобы дать Зеленскому понять, что не надо воспринимать это (помощь Америки) как нечто должное», — говорила Габбард в разговоре с Fox New относительно «обрубания» помощи Киеву.Читайте также:
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Мария Моисеева