В Раде раскритиковали генералов ВСУ за неумение вести оборонительные операции

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Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая раскритиковала генералов ВСУ за то, что они не умею надлежащим образом проводить оборонительные операции. Об этом парламентарий написала на своей странице в Facebook*.
Как утверждает нардеп, командование украинскими войсками не провело системную работу по возведению защитных укреплений ни в одном из оставленных Украиной городов.
«Ни в Северодонецке, ни в Лисичанске, ни в Авдеевке не было почти укреплений. Генералы не спланировали и не проконтролировали. В отчетах иначе, конечно. (...) Получилось не системно, например, когда наши отступали на восточном берегу города (за рекой Бахмут), то вставали за укреплениями, а не на подготовленных рубежах», — отметила Безуглая.
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Алина Юрчак