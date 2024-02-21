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В Раде раскритиковали генералов ВСУ за неумение вести оборонительные операции

Депутат Рады Безуглая: в Северодонецке и в Авдеевке почти не было укреплений
21 февраля 2024, 10:23
Фото: istock / EvgeniyShkolenko

Фото: istock / EvgeniyShkolenko

Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая раскритиковала генералов ВСУ за то, что они не умею надлежащим образом проводить оборонительные операции. Об этом парламентарий написала на своей странице в Facebook*.

Как утверждает нардеп, командование украинскими войсками не провело системную работу по возведению защитных укреплений ни в одном из оставленных Украиной городов.

«Ни в Северодонецке, ни в Лисичанске, ни в Авдеевке не было почти укреплений. Генералы не спланировали и не проконтролировали. В отчетах иначе, конечно. (...) Получилось не системно, например, когда наши отступали на восточном берегу города (за рекой Бахмут), то вставали за укреплениями, а не на подготовленных рубежах», — отметила Безуглая.

Она также возмутилась концентрацией оборонительных мероприятий на западной части Артемовска, куда приезжало руководство с проверками, пока Вооруженные силы России наступила на востоке города.

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*владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена
#операции
#депутат
#facebook
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«Могли обороняться»: Американский офицер раскрыл подробности о сдаче Авдеевки
Офицер Дэвис: командование ВСУ утратило контроль над армией после сдачи Авдеевки
21 февраля 2024, 11:05

Фото: istock / Anna_Anikina

Военное командование Украины потеряла возможность управлять армией после сдачи Авдеевки. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в опубликованном в социальной сети Х интервью каналу News Nation.

«Получается, что украинское военное командование потеряло контроль над своими войсками. У них были силы на окраине города», – отметил Дэвис.
Подполковник в отставке также обратил внимание, что военные могли дальше обороняться, но вместо этого, бойцы ушли оттуда, за ними последовали остальные.

«Следующая фаза будет еще сложнее», — подытожил военный.
17 февраля главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе войск из Авдеевки. Это было сделано сохранения жизни и здоровья военнослужащих. В этот же день министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о взятии Авдеевки президенту государства Владимиру Путину. В ведомстве отметили, что взятый под контроль населенный пункт являлся мощным оборонительным узлом украинских войск. 19 февраля в Минобороны России сообщили о полном освобождении коксохимического завода в Авдеевке от ВСУ.

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#сша
#военные
#контроль
#интервью
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Глава украинской разведки признал тяжелое положение на фронте
WSJ: Глава ГУР Буданов* признал тяжёлое положение ВСУ на поле боя
21 февраля 2024, 10:46

Фото: istock / Mariia Kokorina

Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* признал тяжелое положение украинских войск. Об этом пишет газета Wall Street Journal.
Как утверждают авторы материала, освобождение ВС РФ Авдеевки является признаком изменения динамики военных действий.

«Кирилл Буданов*... признал тяжелое положение украинских войск, которые уступают по численности и вооружению», — пишет информагентство, ссылаясь на интервью, которое ему дал Буданов*.
17 февраля главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе войск из Авдеевки. Это было сделано сохранения жизни и здоровья военнослужащих. В этот же день министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о взятии Авдеевки президенту государства Владимиру Путину. В ведомстве отметили, что взятый под контроль населенный пункт являлся мощным оборонительным узлом украинских войск. 19 февраля в Минобороны России сообщили о полном освобождении коксохимического завода в Авдеевке от ВСУ.

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Шойгу заявил о зачистке села Крынки в Херсонской области

Минобороны распространило кадры установки флага над администрацией Авдеевки

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
#кадры
#министр
#интервью
#всу
#вс рф
#минобороны
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Продвижение к селу Ласточкино и контроль над Крынками: последние новости СВО
21 февраля 2024, 10:12

Фото: istock / Tomas Ragina

ВС РФ продвинулись на восточных окраинах Ласточкино и установили контроль над Крынками. О том, где российские позиции находятся под постоянным огнем ВСУ, и из какого оружия противник ударил по Донецку, читайте в материале «Радио 1».

Запорожское направление


Российские военные штурмуют западные окраины Работино при поддержке средств дальнего поражения. Также они атаковали этот населённый пункт со стороны Новопрокоповки и перешли в наступление в районе Вербового, сообщает телеграм-канал «Рыбарь».
В результате атаки ВС РФ поразили две гаубицы ВСУ, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

«Уничтожение «Ланцетами» двух замаскированных гаубиц ВСУ на Запорожском направлении» - подписал видео атаки военкор.

Донецкое направление


В результате массированного артобстрела позиций ВСУ, российским бойцам удалось продвинуться по лесопосадке и выйти к селу Ласточкино. Населенный пункт имеет важное тактическое значение, так как в нем пересекается несколько транспортных артерий противника.

«Этот населённый пункт важен с точки зрения пересечения в нём ряда транспортных артерий», — отмечает военкор Семён Пегов
Под обстрелами украинские позиции в Константиновке, Красногоровке и Нью-Йорке. ВСУ атакуют ВС РФ в направлении Марьинки и Донецке. В настоящее время завершается разгром ВСУ в Победе. Уже занято не менее 90 процентов села.

ВСУ осуществили массированный обстрел Донецка и его окрестностей из реактивной артиллерии. Наиболее массированный удар пришелся по Киевскому району.

Херсонское направление


20 февраля президенту России Владимиру Путину было доложено об установлении контроля над населенным пунктом Крынки в Херсонской области.

«Это действительно так, Крынки зачищены. Мы встали фактически по всему побережью рек Крынки и Конки. На сегодняшний день там не только наблюдательные пункты, там стоят войска», — сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

Бахмутское направление


На Бахмутском направлении ВС РФ при поддержке средств дальнего поражения вели наступательные действия на высотах северо-западнее Клещеевки, у Ивановского, в районе Богдановки и Выемки. Уничтожено несколько единиц техники противника: два танка и одна БМП (боевая машина пехоты).

ВСУ наносят удары по местам дислокации ВС РФ в Бахмуте, Хромовом и Ягодном.

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#сергей шойгу
#всу
#вс рф
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#удар
#сво
#сводкасво
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В Херсонской области узнали о работе шпионившей для Киева британской организации
ФСБ: «Британский совет» ведет разведку в Херсонской области в интересах Украины
21 февраля 2024, 09:59

Фото: istock / irene_rebrova

В Херсонской области стало известно про деятельность организации из Великобритании «Британский совет», которая занимается разведкой в интересах Киева, а также использует украинских беженцев для сбора разведывательной информации. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«На территории Херсонской области вскрыта деятельность британской правительственной организации «Британский совет» (British Council), которая через подконтрольные ей организации осуществляла разведывательную деятельность в интересах киевского режима», — сообщает ЦОС.
По сведениям ФСБ, официально организация должна заниматься развитием сотрудничества в сферах образовании и культуры. Но фактически это было только прикрытие. В реальность совет использовал беженцев из Украины, которые переехали в Великобританию, чтобы получать от них военно-политические данные.

Таким образом они взаимодействовали с жителем поселка Новая Маячка гражданином РФ Сергеем Чебукиным. Мужчина понял, что его собираются втянуть в преступную схему, и обратился к сотрудникам правоохранительных органов.

Российские спецслужбы проверят «Британский совет» в Херсонской области и всех, кто с ними работает.

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#фсб
#данные
#мужчина
#рф
#украина
#херсонская область
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Отличившимся в Авдеевке российским бойцам вручили госнаграды
Герасимов вручил госнаграды военным, отличившимся при освобождении Авдеевки
21 февраля 2024, 09:28

Фото: РИА Новости / Павел Лисицын

Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки войск «Центр» в зоне СВО и вручил награды военным, отличившимся в ходе боев за Авдеевку. Об этом информирует Минобороны России, пишет ТАСС.

Герасимов вручил бойцам ордена Мужества и медали «За отвагу». Он выразил благодарность солдатам за доблесть и мужество, проявленные в бою за город в ДНР.

В ночь на 17 февраля главком Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил о выводе войск из Авдеевки. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе Мюнхенской конференции по безопасности сообщил, что решение оставить город было принято, чтобы сохранить жизни людей.

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#медали
#награды
#днр
#сво
#минобороны
#рф
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«Охота на людей»: Депутат заявил о страхе жителей украинских городов из-за военкомов
Депутат Барбашов: жители Одессы и Николаева живут в ужасе из-за мобилизации
21 февраля 2024, 07:26

Фото: istock / Sinenkiy

Депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов в разговоре с РИА Новости заявил, что сотрудники военкоматов Украины устраивают облавы в Одессе и Николаеве, из-за чего население живет в постоянном страхе.

«Мирных людей буквально похищают на улицах и через ничтожное количество времени бросают на передовую в мясные штурмы. Идет повальная мобилизация, которая превратилась в настоящую охоту на людей», — заявил Барбашов.
Как утверждает депутат, человек может пропасть, «просто выйдя за хлебом». Он также отметил, что граждане боятся официально устраиваться на работу, поскольку могут попасть в поле зрения военкоматов. Мужчины Одессы и Николаева скрываются, что подрывает экономическую обстановку в семьях.

Ранее сообщалось, что девушка пригрозила украинцу отрезать ногу, если тот отправится на фронт. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#человек
#население
#мужчины
#сотрудники
#депутат
#новости
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Минобороны распространило кадры установки флага над администрацией Авдеевки
21 февраля 2024, 05:26

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Министерство обороны России показало кадры, на которых военнослужащие группировки российских войск «Центр» установили российский флаг на здании городской администрации Авдеевки (ДНР). Это произошло во время боев за город.




«Когда вошли в администрацию Авдеевки, мы попросили командование, чтобы нам доставили флаг. Его передали нам по воздуху и сбросили с квадрокоптера. Когда мы установили полотнище, почувствовали, что это был исторический момент, прямо до мурашек», – рассказал командир штурмовой группы с позывным «Артист».

При отступлении Вооружённых сил Украины (ВСУ) из Авдеевки до тысячи солдат могли попасть в плен. Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на оценки самих украинских военных, а также высокопоставленных западных чиновников. Последние считают, что вывод украинских войск из Авдеевки был плохо спланирован. Ситуация, как пишет The New York Times, усугублялась тем, что российские войска окружили город почти с трех сторон. Кроме того, во время отхода были проблемы со связью, из-за чего солдаты попадали в плен или оставались ранеными и убитыми на поле боя, рассказали военные.

Ранее украинский бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Александр Тарнавский признал, что часть солдат ВСУ сдалась в плен при отступлении из Авдеевки. Российские войска взяли город под свой полный контроль 17 февраля. Украинский президент Зеленский одобрил отход частей ВСУ из Авдеевки. По его словам, россияне теряли много бойцов при штурме, но у них было численное превосходство, поэтому украинцы не выстояли.

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#вооружённые силы рф
#всу
#украина
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NYT: При отступлении из Авдеевки в плен могло попасть до 1000 украинских военных
21 февраля 2024, 01:33

Фото: iStock/Sinenkiy

При отступлении Вооружённых сил Украины (ВСУ) из Авдеевки до тысячи солдат могли попасть в плен. Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на оценки самих украинских военных, а также высокопоставленных западных чиновников.
По словам собеседников газеты, сама по себе потеря Авдеевки не была крупным стратегическим поражением, но захват большого числа пленных «может изменить этот расклад», поскольку моральный дух в войсках падает после неудачного контрнаступления.

Западные чиновники считают, что вывод украинских войск из Авдеевки был плохо спланирован. Ситуация, как пишет The New York Times, усугублялась тем, что российские войска окружили город почти с трех сторон. Кроме того, во время отхода были проблемы со связью, из-за чего солдаты попадали в плен или оставались ранеными и убитыми на поле боя, рассказали военные.

Ранее украинский бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Александр Тарнавский признал, что часть солдат ВСУ сдалась в плен при отступлении из Авдеевки. Российские войска взяли город под свой полный контроль 17 февраля. Украинский президент Зеленский одобрил отход частей ВСУ из Авдеевки. По его словам, россияне теряли много бойцов при штурме, но у них было численное превосходство, поэтому украинцы не выстояли.

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#плен
#военные
#украина
#всу
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ВС РФ ударили по заводу газовой аппаратуры в Дружковке, где располагались ВСУ
20 февраля 2024, 22:14

Фото: iStock/bpawesome

ВС РФ нанесли удар по пункту временной дислокации бойцов ВСУ, который располагался на территории Дружковского завода газовой аппаратуры в Донецкой области. Предварительно, там находилось от 200 до 300 украинских бойцов. Об этом сообщает Telegram-канал «Донбасский партизан».
«Меньше часа назад ВС РФ нанесен удар по пункту временной дислокации сил противника, расположенному на территории завода «Gretta». В момент удара на объекте находилось от 200 до 300 человек личного состава и порядка 15 единиц техники. Точные количественные и качественные показатели удара неизвестны», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, украинские формирования использовали территорию предприятия в качестве пункта временного пребывания живой силы и техники.

Обстрел Дружковки Донецкой области также подтвердил начальник ГВА Сергей Боевский. Однако данные о потерях он не назвал.

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