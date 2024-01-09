В Раде Украины зарегистрировали пять разных версий законопроекта о мобилизации

Фото: iStock/Oleksander Bontei
В Верховной Раде Украины зарегистрировали сразу пять разных версий законопроекта о мобилизации. Об этом сообщил украинский нардеп Ярослав Железняк.
По его словам, первый из пяти предложенных вариантов, поданный Кабмином, оказался самым резонансным. Остальные получились более альтернативными. Их подали депутаты.
9 января – последний день подачи законопроектов. После этого они будут рассмотрены. Желензняк отметил, что сейчас правительственный законопроект обсуждают на закрытом заседании спикера с фракциями. Уже после этого начнется заседание комитета по вопросам обороны. Именно там будет принято окончательное решение.
Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что страна истощила свои ресурсы и не имеет возможности провести ещё одну масштабную мобилизацию.
Читайте также:
«Мобилизация» стала словом 2023 года на Украине
В Одессе и области граждане получают СМС с призывами вступать в ВСУ
Уклонистам будут вручать повестки на блокпостах в Киевской области
9 января – последний день подачи законопроектов. После этого они будут рассмотрены. Желензняк отметил, что сейчас правительственный законопроект обсуждают на закрытом заседании спикера с фракциями. Уже после этого начнется заседание комитета по вопросам обороны. Именно там будет принято окончательное решение.
«При том, до сих пор неизвестно, какое оно будет», - заключил Железняк.
Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что страна истощила свои ресурсы и не имеет возможности провести ещё одну масштабную мобилизацию.
Читайте также:
«Мобилизация» стала словом 2023 года на Украине
В Одессе и области граждане получают СМС с призывами вступать в ВСУ
Уклонистам будут вручать повестки на блокпостах в Киевской области
Элина Позднякова