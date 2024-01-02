В Одессе и области граждане получают СМС с призывами вступать в ВСУ

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Мобилизация на Украине набирает всё новые и новые обороты, а военкомы изобретают дополнительные способы привлечения граждан к службе в армии. Жители Одессы и Одесской области стали получать СМС с призывами вступать в ряды ВСУ.
Напомним, режим военного положения введён на Украине с 24 февраля 2022 года. На следующий день президент страны Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор выезд за рубеж запрещён для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.
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Александр Бойцов