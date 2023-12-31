Уклонистам будут вручать повестки на блокпостах в Киевской области

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Уклонистам будут вручать повестки на недавно установленных блокпостах в Киевской области. Об этом сообщает телеканал «Прямой», ссылаясь на коменданта региона подполковника Руслана Олейника.
Он пояснил, что сотрудниками полиции будут проводиться проверки проезжающих граждан. Если окажется, что человек находится в розыске как уклоняющийся от призыва или не восстановил учётные данные в военкомате, ему будет выдана повестка.
При этом сотрудники военкоматов, работающие на контрольно-пропускных пунктах, имет право потребовать у военнообязанных выписку из протокола об отсрочке, о чём сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.
Также он добавил, что нередко случаются ситуации, когда украинцы подделывают документы, приписывая несуществующих в реальности детей, чтобы представиться многодетными отцами. Полицейские и сотрудники военкоматов вправе проверить достоверность этой информации.
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При этом сотрудники военкоматов, работающие на контрольно-пропускных пунктах, имет право потребовать у военнообязанных выписку из протокола об отсрочке, о чём сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.
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Анастасия Чинкова