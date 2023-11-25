В районе киевского аэропорта раздались взрывы

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В нескольких районах Киева слышны взрывы, в том числе, около международного аэропорта Жуляны. Об этом сообщает ТАСС.
Собеседник агентства, который стал очевидцем происходящих событий, отметил, что взрывы были слышны в Голосеевском районе Киева, в центре города, а также в районе аэропорта Жуляны.
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