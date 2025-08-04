В Раменском в день 95-летия ВДВ почтили память выдающихся воинов-десантников
В Раменском муниципальном округе 2 августа провели торжественные мероприятия в честь 95-летия образования воздушно-десантных войск России. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
В мероприятиях участвовали действующие десантники, ветераны боевых действий, бойцы СВО, представители Раменской организации ветеранов боевых действий, местного отделения «Боевого братства» и Ассоциации ветеранов СВО муниципального округа.
«Цветы возложили к могилам выдающихся военачальников-десантников, оставивших значимый след в истории округа. Среди них – генерал-майор Алексей Левашов, в годы Великой Отечественной войны командовавший 4-м воздушно-десантным корпусом, генерал-майор береговой службы Терентий Парафило – командир 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, формировавшейся в Раменском», – рассказали в пресс-службе.Помимо этого, почтили память замкомандира этой дивизии – гвардии полковника Евгения Маковича и почётного гражданина Раменского Владимира Финогеева, который в 1940-е годы был сыном полка 10-й воздушно-десантной бригады.
Главное мероприятие прошло в сквере имени генерал-лейтенанта Харазии – командира 100-й Свирской воздушно-десантной дивизии, проходившей подготовку в Раменском во время войны. Собравшиеся почтили память десантников, погибших при исполнении служебного долга.