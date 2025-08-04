На территории храма в Раменском торжественно открыли военный музей

04 августа 2025, 16:37

Фото: Раменский медиацентр

На территории Казанского храма в городе Раменское открыли Музей СВО. Он начал работу 2 августа – в День памяти Святого пророка Илии и в День Воздушно-десантных войск, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.





Перед открытием музея в храме состоялась Божественная литургия, а затем прошёл молебен о воинах в храме-часовне для 98-й бригады ВДВ.



Как рассказал настоятель Казанского храма протоиерей Андрей Козорезов, храм-часовня был создан по просьбе бойцов бригады при участии жителей города. В скором времени священник предстоит отправиться в зону спецоперации.

«Храм-часовня имеет два предназначения. При закрытых вратах он может использоваться как часовня, где можно поставить свечку и помолиться. В дни больших служб главные его врата будут открыты, а за богослужением смогут следить все верующие. В храме-часовне будет иметь всё необходимое для молебнов и Божественных литургий. Мы часто ездим в зону СВО, общаемся с бойцами и видим их тягу к духовной жизни. Храм-часовня напомнит им о Боге, о доме, о семье, поможет укрепить дух, чтобы стойко переносить тяготы службы», – отметил отец Андрей.