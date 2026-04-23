В РФ оценили идею переименования подконтрольной Украине части Донбасса в «Донниленд»
Политолог Безпалько: Идея «Донниленда» не распространится дальше газетных полос
Идея переименования части Донбасса, подконтрольной Украине, в «Донниленд» дальше газетных полос не распространится. Так считает член Совета при Президенте России по межнациональным отношениям, политолог Богдан Безпалько.
Ранее The New York Times опубликовал материал, в котором говорилось об инициативах Украины называть подконтрольную Киеву часть Донбасса «Доннилендом» в честь президента США Дональда Трампа.
В разговоре с Общественной Службой Новостей Безпалько отметил, что таким образом Киев подольститься к Трампу и привлечь внимание всего мира к Украине.
«Делается это с расчетом на то, чтобы несколько парадоксальная идея где-то зазвучала. В каких-нибудь средствах массовой информации или таблоидах, которые ценят кликабельные заголовки или скандалы. Через какое-то время идея канет в Лету и реализована не будет», — добавил эксперт.
По словам политолога, в самом лучшем случае Трамп скажет что-то неожиданное по поводу «Донниленда». Однако дальше газетных полос эта идея не распространится, заключил Безпалько.
Тем временем Владимир Зеленский уже опроверг, что Украина предлагала США назвать подконтрольную часть Донбасса «Доннилендом», передает Guardian.