23 апреля 2026, 12:33

Политолог Безпалько: Идея «Донниленда» не распространится дальше газетных полос

Идея переименования части Донбасса, подконтрольной Украине, в «Донниленд» дальше газетных полос не распространится. Так считает член Совета при Президенте России по межнациональным отношениям, политолог Богдан Безпалько.





Ранее The New York Times опубликовал материал, в котором говорилось об инициативах Украины называть подконтрольную Киеву часть Донбасса «Доннилендом» в честь президента США Дональда Трампа.



В разговоре с Общественной Службой Новостей Безпалько отметил, что таким образом Киев подольститься к Трампу и привлечь внимание всего мира к Украине.





«Делается это с расчетом на то, чтобы несколько парадоксальная идея где-то зазвучала. В каких-нибудь средствах массовой информации или таблоидах, которые ценят кликабельные заголовки или скандалы. Через какое-то время идея канет в Лету и реализована не будет», — добавил эксперт.