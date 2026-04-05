Украина рискует лишиться крупного кредита от ЕС после предупреждения Медведева

05 апреля 2026, 00:35

Дотком: ЕС откажется выделять Украине кредит на €90 млрд после предупреждения РФ

Фото: iStock/darkojow

ЕС откажется от кредита Украине на 90 миллиардов евро после предупреждения Москвы о пересмотре позиции по членству Киева в союзе. С таким заявлением в социальной сети X выступил основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком.





Своё мнение он высказал после заявления заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева. Тот допустил, что Москва может пересмотреть позицию по вступлению соседних стран в Евросоюз из-за враждебных действий блока.





«Удачи в получении этих 90 миллиардов евро. Россия одержит победу в этом конфликте. По моему скромному мнению, она уже победила. ЕС ни за что не предоставит Украине эти 90 миллиардов евро сейчас», — написал Дотком.