Украина рискует лишиться крупного кредита от ЕС после предупреждения Медведева
ЕС откажется от кредита Украине на 90 миллиардов евро после предупреждения Москвы о пересмотре позиции по членству Киева в союзе. С таким заявлением в социальной сети X выступил основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком.
Своё мнение он высказал после заявления заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева. Тот допустил, что Москва может пересмотреть позицию по вступлению соседних стран в Евросоюз из-за враждебных действий блока.
«Удачи в получении этих 90 миллиардов евро. Россия одержит победу в этом конфликте. По моему скромному мнению, она уже победила. ЕС ни за что не предоставит Украине эти 90 миллиардов евро сейчас», — написал Дотком.Он также предположил, что это решение сильно отразится на состоянии Владимира Зеленского, которому «уже досталось от тех, кто долго планировал, как потратить эти деньги». Дотком полагает, что через месяц положение главы киевского режима станет плачевным.
В марте почетный доктор Института истории имени Аббас-Кули-ага Бакиханова Олег Кузнецов заявил, что планы Европейского союза предоставить Украине 90 миллиардов евро в виде кредита, а не безвозмездной помощи, свидетельствуют о стремлении Брюсселя закабалить украинский народ на десятилетия вперед.