В РФ предложили учредить знак «Мать героя» для матерей погибших бойцов СВО

26 февраля 2026, 15:17

Фото: iStock/zim286

Заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора Михаил Иванов предложил учредить федеральную награду для матерей погибших участников российской спецоперации на Украине — знак «Мать героя».





По его мнению, знак «Мать героя» мог бы стать свидетельством о том, что государство помнит, ценит и разделяет боль каждой семьи. Иванов добавил, что материнская молитва имеет особое значение в православной традиции. Она звучит с момента отправки сыновей на службу и не прекращается даже после их гибели.





«Хотелось бы, чтобы награда была проникнута православной символикой. Знак "Мать героя" мог бы быть выполнен в виде креста или медальона с образом Покрова Пресвятой Богородицы. Пусть эта награда станет для каждой матери не просто знаком отличия, а напоминанием о том, что её сын жив в памяти народной», — отметил Иванов в разговоре с Life.ru.