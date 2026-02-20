Воробьёв в канун 23 февраля наградил военных, врачей и жителей приграничных регионов
Губернатор Андрей Воробьёв вручил награды участникам и ветеранам СВО, врачам и жителям приграничных территорий. Торжественная церемония прошла в Доме правительства Московской области в канун Дня защитника Отечества.
Глава региона приветствовал всех, кто ежедневно трудится на благо страны и Подмосковья.
«У меня ответственная миссия – вручить государственные и областные награды. В первую очередь сегодня мы говорим слова признательности нашим защитникам – участникам и ветеранам спецоперации. Хочу поблагодарить вас за мужество, верную, достойную, героическую службу Родине. Спасибо и тем, кто каждый день стоит на страже здоровья людей – нашим врачам, которые также присутствуют в зале. В вашем лице я хочу поблагодарить всю дружную, большую армию тех, кто работает и в первичном звене, и выполняет сложнейшие операции, спасая детей и взрослых», – сказал Воробьёв.
Среди награждённых – подмосковные хирурги. Игорь Игнатчик из Дубненской больницы не раз выезжал в полевые госпитали, оказывал медицинскую помощь жителям Курской области. Ему объявлена благодарность президента.
Леонид Толкачёв из Химкинской больницы во время командировки в Мариуполь спас более 300 пациентов, трудился почти без сна и отдыха, проводя сложнейшие операции. Ранее, во время пандемии, он отработал 700 часов в «красной зоне». Проводил экстренные операции и во время трагедии в «Крокус Сити Холле». Сегодня Толкачёв получил медаль Луки Крымского.
«Профессию врача я выбрал, потому что решил пойти по стопам старшего брата. Работаю в Химках, но, когда где-нибудь нужна помощь, без раздумий туда отправляюсь. Так было и с «Крокусом», и с Мариуполем, и с Курском. Везде были раненые, приходилось делать много операций», – рассказал медик.
Медали ордена «Родительская слава» удостоен участник СВО Сергей Константинов. Вместе с супругой он воспитывает четверых детей. Прошлой осенью ко Дню матери губернатор вручил награду жене военного, так как сам Сергей тогда находился на передовой. Теперь награду получил и он.
Воробьёв вручил также ордена «За доблесть и мужество» за выполнение боевых задач в ходе СВО. Высоких наград удостоены заместитель командира роты Юрий, операторы FPV-дронов Никита и Богдан, стрелок Александр, который под огнём противника сбил тяжёлый беспилотник «Баба-Яга», предотвратив удар по своим позициям.
Орденом Преподобного Сергия Радонежского отмечен Юрий Лысенков, который в 2022 году отправился на фронт добровольцем. После возвращения возглавил отделение Ассоциации ветеранов СВО Московской области в Рузе, активно помогает семьям героев. Юрий стал инициатором проекта по проведению уроков тактической медицины в школах и получил премию губернатора «Мы рядом. Доброе дело».
Такой же наградой отмечен ветеран СВО, кавалер Ордена Мужества Виктор Дядюра. Командуя десантно-штурмовой ротой, он совершил подвиг – отвлёк огонь противника на себя и спас жизни подчинённых. При этом сам потерял ногу. Сейчас под руководством Виктора молодёжь проходит уникальную воздушно-десантную подготовку – от прыжков с парашютом до управления дронами.