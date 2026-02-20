Воробьёв в канун 23 февраля наградил военных, врачей и жителей приграничных регионов

20 февраля 2026, 18:40

Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Губернатор Андрей Воробьёв вручил награды участникам и ветеранам СВО, врачам и жителям приграничных территорий. Торжественная церемония прошла в Доме правительства Московской области в канун Дня защитника Отечества.





Глава региона приветствовал всех, кто ежедневно трудится на благо страны и Подмосковья.

«У меня ответственная миссия – вручить государственные и областные награды. В первую очередь сегодня мы говорим слова признательности нашим защитникам – участникам и ветеранам спецоперации. Хочу поблагодарить вас за мужество, верную, достойную, героическую службу Родине. Спасибо и тем, кто каждый день стоит на страже здоровья людей – нашим врачам, которые также присутствуют в зале. В вашем лице я хочу поблагодарить всю дружную, большую армию тех, кто работает и в первичном звене, и выполняет сложнейшие операции, спасая детей и взрослых», – сказал Воробьёв.

«Профессию врача я выбрал, потому что решил пойти по стопам старшего брата. Работаю в Химках, но, когда где-нибудь нужна помощь, без раздумий туда отправляюсь. Так было и с «Крокусом», и с Мариуполем, и с Курском. Везде были раненые, приходилось делать много операций», – рассказал медик.

