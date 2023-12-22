В России назвали опасным желание Британии помочь Украине в Чёрном море

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В ближайшие недели Британия собирается подписать пакт о безопасности с Украиной сроком на 10 лет. В рамках этой договоренности Лондон планирует делиться с Киевом военно-морским опытом для борьбы с Россией.
«У британцев сильная школа подводных морских диверсантов, они очень много работали над созданием боновых заграждений. Также есть данные об усилении беспилотных морских катеров, способных представлять большую опасность для противника, о наличии противокорабельных ракет, которые способны наносить удары на длительном расстоянии. Британия обладает достаточным потенциалом для диверсионных действий и провокаций, и в этом плане участие Британии будет представлять опасность для любого противника», — заявил Ворожцов.
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Эксперт подчеркнул, что помимо военных сил в борьбе Британия использует информационные ресурсы. К этому Россия также должна быть готова.
«Тут разыгрываются целые информационные спектакли с использование огромного количества СМИ, изображаются различные гуманитарные акции. В этом смысле опасность британской диверсионной деятельности усиливается, поскольку ставка делается не только на боевой или финансово-технологический ущерб, но и на информационный», — добавил собеседник.По его словам, Москва должна оценить средства, которые Великобритания может использовать с территории Украины, а также усилить работу по противодиверсионному обеспечению сил и средств Черноморского флота.
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Екатерина Шмакова