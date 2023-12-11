Норвегия и Великобритания возглавят коалицию по поддержке Украины на море

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Минобороны Великобритании сообщило, что совместно с Норвегией Британия будет возглавлять коалицию по поддержке Украины на море. Об этом пишет ТАСС.
«Великобритания вместе с Норвегией возглавит новую коалицию по морским возможностям, которая будет поставлять корабли и транспортные средства для укрепления способности Украины действовать на море», — указано на сайте британского оборонного ведомства.До этого Великобритания решила поставить Украине два минных корабля. Данные корабли необходимы для усиления позиций ВСУ в Черном море. Вероятнее всего, морские судна буду защищать украинский зерновой коридор, который начал работу после выхода РФ из зерновой сделки.
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