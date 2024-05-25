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В России раскрыли причины сброса воды с плотины ДнепроГЭС

Малькевич: Украина сбрасывает воду с ДнепроГЭС, что помешать продвижению ВС РФ
25 мая 2024, 06:42
Фото: iStock/Christian Feldhaar

Фото: iStock/Christian Feldhaar

Сопредседатели координационногоо совета по интеграции новых территорий Общественной палаты (ОП) Российской Федерации Александр Малькевич заявил, что Украина сбрасывает воду из плотины ДнепроГЭС целенаправленно. По его словам, это делается для замедления продвижения российской армии, сообщает ТАСС.
Он заявил, что действия Киева были обусловлены успехом ВСРФ на левом берегу Днепра, не только под Крынками, но и в районе в целом. Кроме того, диверсионно-разведывательные группы неоднократно атаковали опорные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«И потерь настолько много со стороны ВСУ, что это уже сложно скрывать. Поэтому принято решение затопить», – добавил Малькевич.



По его словам, таким образом Украина планирует замедлить продвижение российских войск к Херсону.

О том, что Украина начала аварийный сброс воды с Днепровской ГЭС, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он сказал, что все шлюзовые ворота на плотине открыты, вода поступит через несколько дней, а острова в дельте Днепра могут оказаться в зоне подтопления.

В свою очередь, председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов опроверг информацию об открытии шлюзов.

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Стало известно о расколе и его последствиях в рядах ВСУ
25 мая 2024, 06:08

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Председатель запорожского гражданского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предположил, что усиление раскола в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) может привести к масштабным последствиям, передает РИА Новости.
Он подчеркнул, что желающих бороться за политику президента Украины Владимира Зеленского значительно снижаемся. Вынужденно мобилизованные украинцы видят реальные потери ВСУ в конфликте с Россией, а также знают о высоком уровне коррупции.

«Именно поэтому усиление раскола в рядах ВСУ может привести к активизации сдачи в плен украинских военнослужащих, которую мы должны стимулировать, проседанию и даже обвалу фронта», – допустил он.

Ранее Украина признала потерю позиций на покровском направлении. С таким заявлением выступил Генеральный штаб ВСУ. «РФ имеет частичный успех восточнее Евгеньевки», – заявили в ведомстве.

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Группировка «Юг» сообщила потери трех бригад ВСУ
Группировка «Юг» разгромила 3 бригады ВСУ, потерявшие более 400 солдат
25 мая 2024, 06:00

Фото: iStock/gor Ivanov

Российские бойцы группировки «Юг» нанесли поражение трем бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ), потери противника оцениваются более чем в 400 военнослужащих. Об этом сообщил руководитель пресс-центра группы Вадим Астафьев, передает РИА Новости.
Кроме того, украинские войска потеряли 3 машины, 155-мм гаубицы М777 и «Мста-Б», а также станцию контрбатарейной борьбы батареи AN/TPQ-50 и четыре полевых склада боеприпасов.

Астафьев добавил, что бойцы группировки отрабатывают свои позиции на переднем крае линии боевого соприкосновения. В районе Константиновки, Андреевки и Нового они нанесли удары по технике и личному составу 72-й и 93-й механизированным бригадам и 111-й бригаде терробороны ВСУ.

Ранее Генштаб ВСУ признал потерю позиций на покровском направлении.

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#сво
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Названо российское оружие, создающее проблемы для системы ПВО Киева
25 мая 2024, 04:36

Фото: iStock/e-crow

Новая планирующая бомба, которую несут самолеты Воздушно-космических сил России, вызывают проблемы у системе ПВО Киева, сообщается в публикации The War Zone (TWZ).
Издание обратило внимание на кадры универсальных межвидовых планирующих боеприпасов (УМПБ) Д-30 СН, сброшенные с истребителя Су-34.

«Похоже, что это оружие прочно укоренилось в российском арсенале, что создаст дополнительные проблемы для украинских операторов противовоздушной обороны, находящихся в тяжелом положении», – говорится в публикации.

Автор отметил, что УМПБ отличаются от бомб с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) более совершенной конструкцией. Компактный корпус УМПБ обеспечивает лучшую аэродинамику и большую дальность полета. Считается, что боеприпас получил инерциальную и спутниковую систему навигации для наведения на цель.

Ранее, в мае, было опубликовано видео, на котором видно, как несколько УМПБ сбрасываются на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области.

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На Украине заявили о потере позиции на покровском направлении
Генштаб ВСУ признал потери позиций на покровском направлении
25 мая 2024, 01:32

Фото: iStock/Prostock-Studio

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) объявил о потере позиций на покровском направлении к востоку от села Евгеньевка, передает Telegram-канал ведомства.
Ранее Украина приняла решение о сокращении численности кадровых офицеров ВСУ Предполагается, что Генштаб будет сокращен на 60%, а личный состав – отправлен на фронт.

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В США признали отступление ВСУ близ Харькова
Военкор США Ланкастер: ВСУ продолжают отступление и сдачу деревень под Харьковом
24 мая 2024, 23:00

Фото: iStock/Irina Piskova

Ветеран Военно-морских сил (ВМС) США и военный журналист Патрик Ланкастер заявил на YouTube-канале Judging Freedom, что войска Вооруженных сил Украины (ВСУ) были вынуждены продолжить отступление на харьковском направлении.
Военкор признал, что с каждым днем все больше населенных пунктов переходят под контроль Вооруженных сил (ВС) России. Он подчеркнул, что украинская армия продолжает сдачу деревень и поселков под Харьковом.

Ланкастер добавил, что Москва добилась значительного прогресса в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Взятие Россией Авдеевки стало поворотным моментом в конфликте, после чего российская армия двинулась вперед.

Ранее сообщалось, что Украина изучает возможность вывода украинских войск с позиций в Харьковской области. Полтавские специалисты изучают действий украинских подразделений, самовольно оставивших позиции на этом направлении фронта.

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На Украине нашли виновных в прорыве армии РФ под Харьковом
На Украине обвинили 28 командиров в прорыве армии РФ в Харьковской области
24 мая 2024, 22:24

Фото: iStock/Olena_Z

Управление ГБР в Полтаве изымает ряд секретных военных документов в рамках уголовного производства по фактам прорыва ВС РФ госграницы в Харьковской области.
Об этом рассказывают украинские СМИ. Следствие обвинило в сдаче девяти сел 28 командиров Вооруженных сил Украины. Они не организовали должным образом оборону позиций на границе. Это привело к потере техники и личного состава.

В делах фигурируют фамилии командующего ОТГ, командиров бригады и других.

По данным управления, 10 мая 2024 года в районе в ходе атак армии РФ роты первого эшелона обороны украинские боевики бросали боевые позиции. Из-за этого наступление пришлось отбивать силам 2-го эшелона обороны.

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Страны G7 собрались продлить заморозку российских активов
Bloomberg: страны G7 заявят о продлении заморозки российских активов
24 мая 2024, 21:27

Фото: iStock/Bet_Noire

Министры финансов стран «Большой семерки» (G7) намерены подтвердить, что российские активы останутся замороженными до тех пор, пока Украине не будет компенсирован нанесенный ущерб, сообщает Bloomberg со ссылкой на проект коммюнике.
По данным агентства, главы Минфинов G7, которые проводят двухдневную встречу в итальянском городе Стреза, также обсудят схему направления доходов от российских суверенных активов на помощь Украине. Отмечается, что проект коммюнике еще не был официально одобрен и может претерпеть изменения.

Согласно документу, опубликованному Еврокомиссией на этой неделе, страны Евросоюза начнут направлять 90 процентов этих средств в бюджет ЕС, откуда они будут выделяться на военную помощь Киеву и программу восстановления Украины. В ответ Кремль заявил, что даже частичное изъятие средств России нарушает все правила и нормы международной финансово-экономической системы.

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Германия поставила Украине еще одну систему ПВО IRIS-Т
24 мая 2024, 20:59

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Правительство Германии передало Украине очередную систему IRIS-T, которая прибыла в страну в пятницу, сообщает Министерство обороны ФРГ.
«Правительство Германии передало Украине еще одну огневую установку IRIS-T, она прибыла в Украину сегодня», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте министерства в соцсети Х.
Ранее Россия направила странам НАТО ноту в связи с поставками вооружений Украине. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы с вооружением для Украины будут рассматриваться как законная цель для России.

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На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Украинские власти объявили воздушную тревогу на всей территории страны
24 мая 2024, 20:38

Фото: istock / Harry Wedzinga

Воздушная тревога второй раз за день объявлена на всей территории Украины, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным карты, тревога была объявлена в 20:22 по московскому времени по всей территории Украины.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары направлены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

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