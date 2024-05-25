В России раскрыли причины сброса воды с плотины ДнепроГЭС

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Сопредседатели координационногоо совета по интеграции новых территорий Общественной палаты (ОП) Российской Федерации Александр Малькевич заявил, что Украина сбрасывает воду из плотины ДнепроГЭС целенаправленно. По его словам, это делается для замедления продвижения российской армии, сообщает ТАСС.
Он заявил, что действия Киева были обусловлены успехом ВСРФ на левом берегу Днепра, не только под Крынками, но и в районе в целом. Кроме того, диверсионно-разведывательные группы неоднократно атаковали опорные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ).
По его словам, таким образом Украина планирует замедлить продвижение российских войск к Херсону.
О том, что Украина начала аварийный сброс воды с Днепровской ГЭС, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он сказал, что все шлюзовые ворота на плотине открыты, вода поступит через несколько дней, а острова в дельте Днепра могут оказаться в зоне подтопления.
В свою очередь, председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов опроверг информацию об открытии шлюзов.
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«И потерь настолько много со стороны ВСУ, что это уже сложно скрывать. Поэтому принято решение затопить», – добавил Малькевич.
По его словам, таким образом Украина планирует замедлить продвижение российских войск к Херсону.
О том, что Украина начала аварийный сброс воды с Днепровской ГЭС, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он сказал, что все шлюзовые ворота на плотине открыты, вода поступит через несколько дней, а острова в дельте Днепра могут оказаться в зоне подтопления.
В свою очередь, председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов опроверг информацию об открытии шлюзов.
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Александр Климов