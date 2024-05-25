Группировка «Юг» сообщила потери трех бригад ВСУ

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Российские бойцы группировки «Юг» нанесли поражение трем бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ), потери противника оцениваются более чем в 400 военнослужащих. Об этом сообщил руководитель пресс-центра группы Вадим Астафьев, передает РИА Новости.
Кроме того, украинские войска потеряли 3 машины, 155-мм гаубицы М777 и «Мста-Б», а также станцию контрбатарейной борьбы батареи AN/TPQ-50 и четыре полевых склада боеприпасов.
Астафьев добавил, что бойцы группировки отрабатывают свои позиции на переднем крае линии боевого соприкосновения. В районе Константиновки, Андреевки и Нового они нанесли удары по технике и личному составу 72-й и 93-й механизированным бригадам и 111-й бригаде терробороны ВСУ.
Ранее Генштаб ВСУ признал потерю позиций на покровском направлении.
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Астафьев добавил, что бойцы группировки отрабатывают свои позиции на переднем крае линии боевого соприкосновения. В районе Константиновки, Андреевки и Нового они нанесли удары по технике и личному составу 72-й и 93-й механизированным бригадам и 111-й бригаде терробороны ВСУ.
Ранее Генштаб ВСУ признал потерю позиций на покровском направлении.
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Александр Климов