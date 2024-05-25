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Председатель запорожского гражданского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предположил, что усиление раскола в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) может привести к масштабным последствиям, передает РИА Новости.
Он подчеркнул, что желающих бороться за политику президента Украины Владимира Зеленского значительно снижаемся. Вынужденно мобилизованные украинцы видят реальные потери ВСУ в конфликте с Россией, а также знают о высоком уровне коррупции.
Ранее Украина признала потерю позиций на покровском направлении. С таким заявлением выступил Генеральный штаб ВСУ. «РФ имеет частичный успех восточнее Евгеньевки», – заявили в ведомстве.
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«Именно поэтому усиление раскола в рядах ВСУ может привести к активизации сдачи в плен украинских военнослужащих, которую мы должны стимулировать, проседанию и даже обвалу фронта», – допустил он.
Ранее Украина признала потерю позиций на покровском направлении. С таким заявлением выступил Генеральный штаб ВСУ. «РФ имеет частичный успех восточнее Евгеньевки», – заявили в ведомстве.
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Александр Климов