В России запустили федеральный проект «Здоровье СВОих»
В России запустили федеральный проект «Здоровье СВОих», основанный на многочисленных обращениях участников СВО и членов их семей, которые поступают в региональные штабы АНО «Комитет семей воинов Отечества» (КСВО) с учётом мер соцподдержки в рамках действующего законодательства РФ.
Цель проекта — профилактика рисков социального напряжения в среде ветеранов СВО и членов их семей за счет оперативного решения проблем и информирования в вопросах получения медицинской помощи во внеочередном порядке, прохождении медицинской реабилитации, получении санаторно-курортного лечения, технических средств реабилитации, установлении и продлении группы инвалидности.
Проект стартовал в 25 пилотных регионах с сентября 2026 года. В рамках реализации проекта работает 35 региональных сервисных чатов в национальном мессенджере «МАКС». Во всех регионах–участниках проекта определены ответственные лица от органов власти в сфере охраны здоровья, и в большинстве субъектов также определены ответственные от отделений СФР и главных бюро МСЭ по регионам.
Региональные чаты работают по графику с 9.00 до 19.00 по рабочим дням по местному времени с рекомендованным временем на ответ со стороны органов власти и учреждений в течение 2-х часов. В чатах осуществляется модерация уважительного общения между участниками. Коммуникация в чатах организована с запретом на размещение в общей ленте чатов персональных данных участников СВО и членов их семей.
Подробнее о программе можно узнать на сайте ксво.рф.
Читайте также: