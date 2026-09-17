17 сентября 2026, 16:03

Фото: пресс-служба АНО «Комитет семей воинов Отечества»

В России запустили федеральный проект «Здоровье СВОих», основанный на многочисленных обращениях участников СВО и членов их семей, которые поступают в региональные штабы АНО «Комитет семей воинов Отечества» (КСВО) с учётом мер соцподдержки в рамках действующего законодательства РФ.