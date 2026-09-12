Первый Кубок губернатора Московской области по управлению БПЛА прошел в Балашихе

12 сентября 2026, 16:46

оригинал Фото: Сергей Шешин

В Балашихе состоялся первый Кубок губернатора Московской области по управлению беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.





Турнир стал центральным событием ежегодного патриотического фестиваля пилотирования FPV-дронов, посвященного памяти Героя России Евгения Фадина. В отборочном этапе Кубка приняли участие более 120 пилотов из Московской, Кировской, Оренбургской, Тульской областей, Москвы, Республики Тыва, Красноярского края и других регионов. В финал, который прошел в Ледовом дворце «Арена Балашиха», вышли 32 лучших спортсмена. Соревнования проводились в формате гонки на выбывание.



Фото: Сергей Шешин

Победу в первом Кубке губернатора Московской области по управлению БПЛА одержал Федор Соловьев из Серпухова. Второе место занял Ярослав Малинский из Клина, третье — Елисей Тимофеев из Москвы. Приз зрительских симпатий получил Артур Янушкевич из Дмитрова, награду «За волю к победе» — Николай Куков из Серпухова, а «За лучшее место в симуляторе Квадросим» отметили Руслана Измайлова из Балашихи.





«Все больше ребят приходят в кружки по управлению БПЛА, которые мы открываем в школах, а студенты колледжей активно выбирают специальности этого профиля. Мы стараемся создавать все условия, чтобы они могли приобретать необходимые компетенции, реализовывать свои способности в современных технологиях. Надеюсь, что многие из финалистов, которые приехали к нам в Подмосковье из разных уголков страны, свяжут свою жизнь с беспилотной авиацией. Особенно ценно, что соревнования проходят в рамках фестиваля памяти Героя России Евгения Фадина. Командир группы БПЛА разрабатывал и внедрял новые способы ведения воздушной разведки, но, к сожалению, погиб, выполняя боевую задачу», — сказал Воробьев.

Фото: Сергей Шешин



