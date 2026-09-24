В селе Софьино восстанавливают два повреждённых после атаки БПЛА дома
На улице Новой в селе Софьино Раменского муниципального округа восстанавливают повреждённые после атаки беспилотников дома.
В ночь на 20 сентября под удары попали два многоквартирных здания.
«На объектах активно ведут восстановительные работы. Специалисты разбирают завалы и завозят строительные леса. В доме №4 повреждена кровля. В доме №6 попадание пришлось на второй подъезд, где расположено 17 квартир. Основные повреждения зафиксированы в квартирах третьего этажа и самом подъезде», – рассказал руководитель УМД «Чулковское» управляющей компании «УК Раменское» Дмитрия Гелевера.
В первую очередь коммунальщики приступили к расчистке пострадавшего подъезда от строительного мусора. Сейчас во втором подъезде уже восстановлено электроснабжение до второго этажа. Рабочие начали и ремонт кровли. Ход работ контролирует управляющая компания.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье восстанавливают 24 МКД, пострадавших от дронов.