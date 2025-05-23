В российском городе начался пожар после падения обломков дрона

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В Ельце (Липецкая область) обломки сбитого беспилотника упали в промышленной зоне, спровоцировав пожар. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.
Оперативные службы локализуют возгорание и оценивают масштабы ущерба. На месте происшествия проводятся эвакуационные мероприятия.
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«Противник продолжает атаку беспилотниками. Работают ПВО и наша авиация. Не подходите к окнам», — добавил Артамонов.Артамонов также предупредил о возможных временных ограничениях мобильного интернета в гроде — мера направлена на повышение эффективности противодействия беспилотникам.
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Мария Моисеева